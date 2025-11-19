Tömegével kezdett felhasználókat letiltani a Facebook

Egyszer csak jött egy értesítés a Facebook alkalmazástól, amely szerint a Meta a felhasználói feltételek megsértése miatt felfüggesztette a profilt. A Redditen megosztott tapasztalatok szerint tömegével történt ilyen az elmúlt órákban világszerte a felhasználókkal, köztük a hírről beszámoló HVG szerkesztőségének munkatársával is.

Fotó: JAAP ARRIENS/NurPhoto via AFP

Az érintettek emailben is kapnak értesítést a felfüggesztésről. A levélből azt is megtudhatják, hogy 180 napjuk van fellebbezni, ha ezt nem teszik, a Meta végleg törli a fiókot. A privát Fb-profil felfüggesztése azt is jelenti, hogy a felhasználó a különböző facebookos üzleti alkalmazást sem éri el, vagyis aki oldalak, csoportok adminja, szerkesztője volt, az nem tudja a munkáját végezni – a reddites posztokban többen panaszkodnak erre.

A cikk szerint a HVG munkatársától a fellebbezés benyújtása után videószelfis azonosítást kért a Facebook, majd arról tájékoztatta, hogy várhatóan több mint egy napig tart a kérelme elbírálása. A reddites hozzászólások szerint volt, akinek néhány óra alatt, másnak kevesebb, mint egy órán belül elbírálták a panaszát. A legtöbben arról számoltak be, hogy a Meta azután függesztette fel a fiókjukat, hogy Messengeren valamilyen ártalmatlan linket küldtek el ismerősüknek.