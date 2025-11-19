Trump helyretette az újságírót, aki Dzsamál Hasogdzsi újságíró meggyilkolásáról merte kérdezni a szaúdi trónörököst

Donald Trump amerikai elnök azt állította, hogy Mohammed bin Szalmán szaúdi trónörökös „semmit sem tudott” Dzsamál Hasogdzsi újságíró 2018-as meggyilkolásáról, amikor a királyság de facto vezetőjét a Fehér Házban fogadta.

Trump megjegyzései ellentmondanak annak a 2021-es amerikai hírszerzési értékelésnek, amely arra a következtetésre jutott, hogy a trónörökös jóváhagyta a Hasogdzsi halálához vezető műveletet, amelyet 2018-ban hajtottak végre a szaúdi konzulátuson Isztambulban.

Ez volt az első amerikai látogatása az újságíró meggyilkolása óta, amely megrázta az amerikai–szaúdi kapcsolatokat. Ezt próbálta pedzegetni az egyik újságíró is, aki jelen volt a keddi találkozón a Fehér Ház Ovális Irodájában, de Trump közbelépett:

Riporter: „Fenség, az amerikai hírszerzés arra a következtetésre jutott, hogy Ön szervezte meg egy újságíró brutális meggyilkolását. A 9/11-es áldozatok családjai dühösek amiatt, hogy Ön itt van az Ovális Irodában…”

Trump: „Magát ki küldte?”

Riporter: „Az ABC Newsnál dolgozom.”

Trump: „Álhírek… Ami ezt az urat illeti, ő fantasztikus munkát végzett. Ön egy olyan személyt említ, aki rendkívül ellentmondásos volt. Sokan nem kedvelték azt az urat, akiről beszél. Akár kedvelte valaki, akár nem, megtörténnek dolgok. De ő semmit sem tudott erről. Nem kell zavarba hoznia a vendégünket!”

A trónörökös hozzátette, hogy Szaúd-Arábia „minden helyes lépést megtett” a gyilkosság kivizsgálására, amelyet „fájdalmasnak” és „óriási hibának” nevezett.

A 2021-ben – Joe Biden elnök kormányzata alatt – nyilvánosságra hozott amerikai hírszerzési jelentés arra a következtetésre jutott, hogy a trónörökös jóváhagyott egy Isztambulban végrehajtandó tervet Hasogdzsi „elfogására vagy megölésére”. Trump első elnöki ciklusa alatt a Fehér Ház tisztviselői nem voltak hajlandók nyilvánosságra hozni a jelentést. Bár a gyilkosság nyomán szaúdi tisztviselők tucatjaira szabtak ki szankciókat, egy sem irányult közvetlenül a trónörökös ellen.

Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Trump megjegyzéseire reagálva Khashoggi özvegye, Hanan a BBC Newsnight műsorának azt mondta, hogy az amerikai elnök trónörököst védő kijelentései nincsenek összhangban bin Szalmán saját felelősségvállalásával férje meggyilkolásáért.

„A trónörökös maga is, 2019-ben a 60 Minutes interjúban, felelősséget vállalt és elszámolt ezzel a szörnyű bűncselekménnyel” – állította.

Az X-en közzétett bejegyzésében találkozót is követelt a trónörökössel, valamint bocsánatkérést és kártérítést férje meggyilkolásáért.

A keddi találkozón Trump és Mohammed bin Szalmán várhatóan megállapodásokat köt a polgári nukleáris energiáról, a mesterséges intelligenciáról és a szaúdi befektetésekről az USA-ban. (BBC)