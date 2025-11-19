Újabb drograzziákra készül a rendőrség a szórakozóhelyeken

További razziákra készül a rendőrség a drogellenes harc jegyében – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a Magyar Nemzet kérdésére szerdán.

A lap a két héttel ezelőtti, Dojo Clubban végrehajtott razziával kapcsolatban tett fel kérdéseket. Az ORFK szerint „ezeknek az ellenőrzéseknek sosem az adott szórakozóhely ellehetetlenítése vagy az ott szórakozók vegzálása a célja, hanem a drog elleni hatékony küzdelem.” A hatóság hozzátette, hogy hasonló razziák nemcsak két hete, hanem korábban is végeztek, és a későbbiekben is fognak.

A Drogmentes Magyarországért program keretében november 7-én az V. kerületi Dojo Clubban razziázott nagy létszámban az egészségügyi szakemberekkel megerősített rendőrség. Összesen 211 embert vizsgáltak át, közülük 49 embert vittek be vizelettesztre, így végül 16 embert sikerült azonosítani, akik kokaint, marihuánát, illetve amfetamint fogyasztottak. Ők szabadlábon védekeznek.

A razzia után a Budapesti Rendőr-főkapitányság közölte, hogy nem véletlenszerű, ad hoc drograzzia volt ez, hanem egy folyamatban levő eljárássorozat egyik állomása, és korábban már letartóztattak egy gyanúsítottat. A korábbi, 5 kilogramm mennyiségű, 55 millió forint értékű kábítószer lefoglalásával járó letartóztatás alapján jutottak el a belvárosi klubig, ahonnan már több bejelentést is kaptak drogokkal kapcsolatban.

A razziáról Győző Gábor, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje a Partizánnak azt mondta, hogy a rendőrök az érintettek megbilincselésével indokolatlanul korlátozták a szabadságukat. Bár a rendőrök felszólították a bulizókat, hogy ne készítsenek felvételt, Győző szerint ezt nem tehették volna meg.

Az ORFK mostani közlése szerint „mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy egy folyamatban lévő büntetőeljárásnak vannak bizonyos szakaszai, amelyeknél az eredményes továbblépéshez szükséges, hogy hasonló jellegű akciókat hajtsunk végre”.

A szórakozóhelyek lehetnek az új célpontok

A hely tulajdonosaival szemben a rendőrség nem indított eljárást. „Őszintén sajnáljuk, hogy a törvénytisztelő vendégeink estéjét megterhelően és méltatlanul zavarta meg az intézkedés. Köszönjük vendégeinknek a kulturált együttműködést és a Dojo felé a további bizalmat” - közölte az eset után a Dojo.

Azóta megjelent egy Orbán Viktor által aláírt kormányrendelet, amelynek célja „a kábítószer és az illegális tudatmódosító szerek használatának, terjesztésének és népszerűsítésének teljes felszámolása”. Ez lényegében lehetővé tenné a rendőrség számára, hogy három hónapra ideiglenesen bezárathassa azokat a helyeket, amiknek a területén kábítószer-kereskedelmet, kábítószer készítésének elősegítését, tudatmódosító anyaggal visszaélést, teljesítményfokozó szerrel visszaélést követtek el.

Nem a Dojo Club esete volt az egyetlen, érdekes körülmények között lezajlott rendőri csapás az elmúlt hetekben. Mint Bede Márton véleménycikkében írta, 2025 nyarán az előzetes ijesztgetés ellenére elmaradtak a nagy razziák az ég világon senkinek, és még maguknak is csak minimálisan ártó fiatal kábítószerfogyasztók ellen. Akkor abban lehetett bízni, hogy mint az Orbán Viktor által meghirdetett gonosz és kontraproduktív intézkedések jelentős része, a magyar drogellenes háború is olyan lepkefing lesz csak, mint a Pride betiltása. Most már ebben nem lehet reménykedni. Ősszel a drákói magyar drogtörvényeket nagy lelkesedéssel kezdték el bevetni fű és fa ellen, különös figyelmet fordítva a rendszerrel nem szimpatizálókra.

A drogbiztos Fotó: Németh Dániel/444

A kormány rendfenntartáson alapuló drogpolitikájának színvonalát kiválóan érzékeltette a kormány révén kitömött MCC-nek a héten szervezett háromnapos drogkonferenciája. Ennek első napjáról riportot is közöltünk, amelyben bemutattuk, miként érvel a Bibliára alapozva az alkohol mellett egy volt MTA-elnök; hogy milyen elképzelés él a drogbiztos fejében a fiatalokról és hogy mennyivel magasabb minőségben képesek érvelni a nyugati liberalizációellenes egyetemi figurák a magyarokhoz képest.