Végtelen történet: megint csaltak Tiszaburán, újra új választás lesz

Olyan rekord született Tiszaburán, amihez muszáj egy rövid kronológiát iderakni arról, hogy mi is történt eddig.

Október 5-én időközi választási tartottak a Jász-Nagykun-Szolnok megyei településen, mert a képviselő-testület nyáron feloszlatta magát. Vavrik Géza és csapata nyert az ORFME színeiben, de annyian és akkorát csaltak a választáson, hogy meg kellett ismételni.

A megismételt szavazáson, november 2-án már Vavrik ellenfele, Fekete Zsigmond és a Fidesz által gründolt csapata, a Cikösz nyert.

De ezzel nem volt vége. Mert ezúttal Vavrikék óvtak, és a Kúria ezt a választást is megsemmisítette, és még újabb választás írt ki.

Elég sok minden probléma volt mindkét szavazáson, nyílt szavazatvásárlás, embereknek elvették a személyi igazolványát és a lakcímkártyáját, nehogy hamarabb leszavazzanak „rossz helyre”. A szavazókörökben nem a fülke magányában, hanem nyíltan voksoltak, sokszor egy segítő mutatta, hova is kell pontosan tenni az ikszet. Tömegével indították a kamujelölteket, satöbbi, satöbbi, a helyszíni riportunk november elejéről itt olvasható.

A Kúria most azt is megállapította, hogy míg a Helyi Választási Bizottság a kifogásokat, csalási gyanúkat megfelelően, kellő körültekintéssel kezelte, addig a „másodfokon” eljáró Területi Választási Bizottság nem vette hangsúlyosan figyelembe a bizonyítékokat, emiatt dönthettek úgy: a videó és hangfelvételek, valamint tanúvallomások ellenére nem kell megismételni a választást - írta meg a Szabad Európa .

A szavazást színesítő elem volt a Kúria szerint például az is, hogy a tiszaburai két szavazókör urnáiban bankjegyeket is találtak a szavazatok számlálásakor. Alighanem a szavazat ára került be véletlenül.

Folytatás november 30-án.

CIKÖSZ választási csalás Fekete Zsigmond tiszabura fidesz Vavrik Géza ORFME szavazatvásárlás kúria
