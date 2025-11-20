A magyarokat kiejtő írek Csehország ellen kezdik a vb-pótselejtezőt

A Magyarországot egy utolsó pillanatos góllal 3-2-re legyőző és így a csoportban második helyen végző ír labdarúgó-válogatott az európai vb-pótselejtező elődöntőjében Csehország ellen játszik, írja az MTI.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A párharc továbbjutója aztán hazai pályán a dán-északmacedón meccs továbbjutóját fogadja a vb-kijutásért. Az európai pótselejtezők elődöntőit március 26-án, míg a finálékat öt nappal később rendezik. Az interkontinentális pótselejtezőknek pedig az egyik vb-házigazda, Mexikó ad otthont március végén. A sorsolás:

Európai vb-pótselejtezők

A ág, elődöntő:

Olaszország - Észak-Írország

Wales - Bosznia-Hercegovina - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

B ág, elődöntő:

Ukrajna-Svédország - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

Lengyelország-Albánia

C ág, elődöntő:

Törökország-Románia

Szlovákia-Koszovó - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

D ág, elődöntő:

Dánia - Észak-Macedónia

Csehország-Írország - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

Interkontinentális vb-pótselejtezők:

1-es ág:

döntőbe jutásért: Új-Kaledónia - Jamaica

döntős: Kongói DK

2-es ág: