A magyarokat kiejtő írek Csehország ellen kezdik a vb-pótselejtezőt

foci
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A Magyarországot egy utolsó pillanatos góllal 3-2-re legyőző és így a csoportban második helyen végző ír labdarúgó-válogatott az európai vb-pótselejtező elődöntőjében Csehország ellen játszik, írja az MTI.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A párharc továbbjutója aztán hazai pályán a dán-északmacedón meccs továbbjutóját fogadja a vb-kijutásért. Az európai pótselejtezők elődöntőit március 26-án, míg a finálékat öt nappal később rendezik. Az interkontinentális pótselejtezőknek pedig az egyik vb-házigazda, Mexikó ad otthont március végén. A sorsolás:

Európai vb-pótselejtezők

A ág, elődöntő:

  • Olaszország - Észak-Írország
  • Wales - Bosznia-Hercegovina - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

B ág, elődöntő:

  • Ukrajna-Svédország - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája
  • Lengyelország-Albánia

C ág, elődöntő:

  • Törökország-Románia
  • Szlovákia-Koszovó - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

D ág, elődöntő:

  • Dánia - Észak-Macedónia
  • Csehország-Írország - a továbbjutó lesz a döntő házigazdája

Interkontinentális vb-pótselejtezők:

1-es ág:

  • döntőbe jutásért: Új-Kaledónia - Jamaica
  • döntős: Kongói DK

2-es ág:

  • döntőbe jutásért: Bolívia-Suriname
  • döntős: Irak
foci labdarúgás világbajnoki pótselejtező csehország vb-pótselejtező írország
Kapcsolódó cikkek

Az utolsó utáni pillanatban bukta el a vb-pótselejtezőt a magyar válogatott

Egy végig kontrollált meccset vesztettünk el a 96. percben, így megint nem lesz ott a világbajnokságon a magyar válogatott.

Benics Márk
foci