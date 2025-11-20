Átmenetileg távozik a Mikepércsi Anyák éléről Kozma Éva, aki a Tisza jelöltje lenne

Hétfőn jelentették be, kik indulnak a Tisza saját előválasztásán. A Hajdú-Bihar 4-es, Berettyóújfalui központú válaszókerületében az egyik jelölt-jelölt Kozma Éva, aki a Mikepércsi Anyák (Miakö) civil szervezetben már évek óta küzd a Debrecen környéki akkumulátoripari beruházások és a környezetszennyezés ellen. A Deberciner most arról ír, hogy szervezet közleményt tett közzé, amiben a volt elnökük tagságának felfüggesztéséről adnak hírt.

Mint írják, a Miakö egyesületi tagsága és a pártpolitikai tevékenység nem fér össze. Szerintük Kozma Éva lehetséges képviselősége egy új út a céljaik elérésében, a demokrácia és a jogállamiság a megoldás lenne a kérdéseikre.

Fotó: Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület

„A rendszer hibája, hogy a hatóságok nem értünk vannak, hanem a gyárakért. … Rendszerhiba, hogy máshol hiányzó milliárdokat költenek olyan iparágakra, amelyek csak hátránnyal járnak. A rendszer hibája a civilek ellehetetlenítése, a személyek ellen irányuló karaktergyilkosságok” – írják a posztban.

A Debreciner megkereste Nemes Tibort, a Miakö alelnökét, aki elmondta, Kozma Éva tagságát a jelöltkiválasztási folyamat végéig függesztik fel. Amennyiben Kozma Éva lesz a Tisza országgyűlési képviselőjelöltje, megszűnik a tagsága a szervezetben. A felfüggesztésről szóló döntést Kozma Évával közösen hozta meg az egyesület.