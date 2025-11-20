Az amerikai hadsereg vezetői Kijevben tárgyalnak a háború lezárásáról

Kedden magas rangú amerikai tisztviselők érkeztek Ukrajnába a Pentagonból, hogy „a háború lezárásáról” tárgyaljanak. Ez a legmagasabb rangú amerikai katonai delegáció, ami Kijevbe utazott. Ott van benne például Randy George vezérkari főnök, Chris Donahue tábornok, az amerikai hadsereg európai főparancsnoka és Michael Weimer, a hadsereg főtörzsőrmestere. Dan Driscoll, az amerikai hadsereg miniszterének delegációja csütörtök reggel egyeztetett Julija Sviridenko ukrán miniszterelnökkel, és várhatóan találkozik Volodimir Zelenszkij elnökkel is.

Szerdán beszámolók kezdtek terjedni arról, hogy az Egyesült Államok és Oroszország egy új béketervben állapodott meg, ami jelentős ukrán engedményeket követelne, köztük területek feladását, illetve az ukrán hadsereg drasztikus leépítését. A hírek szerint a tervezetet Donald Trump elnök követe, Steve Witkoff, valamint az orosz különmegbízott, Kirill Dmitrijev készítette. Ugyanakkor sem Washington, sem Moszkva nem erősítette meg hivatalosan a terv létezését. Marco Rubio amerikai külügyminiszter ugyanakkor az X-en azt írta: „A tartós békéhez mindkét félnek nehéz, de szükséges engedményeket kell tennie.” (BBC)