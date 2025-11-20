Az amerikai járványügyi hivatal már nem a tudomány, hanem Robert Kennedy álláspontját közli az oltásokról

Az Egyesült Államok járványügyi hatósága (CDC) megváltoztatta honlapjának egy fontos részét, amely korábban egyértelműen kijelentette, hogy az oltások nem okoznak autizmust. Az új szöveg már megkérdőjelezi ezt a következtetést, és összhangban áll az oltásszkeptikus egészségügyi miniszter, ifj. Robert F. Kennedy nézeteivel.

A CDC oltásokkal és autizmussal foglalkozó weboldala szerdán frissült. A korábbi verzió úgy fogalmazott, hogy a vizsgálatok „nem találtak összefüggést az oltások beadása és az autizmus spektrumzavar kialakulása között”, és hivatkozott a Nemzeti Orvostudományi Akadémia 2012-es áttekintésére, valamint a CDC 2013-as tanulmányára.

Az új szöveg ezzel szemben már azt állítja: „Az az állítás, hogy »az oltások nem okoznak autizmust«, nem tekinthető bizonyítékokon alapuló kijelentésnek, mivel a tanulmányok nem zárták ki annak lehetőségét, hogy a csecsemőkori oltások autizmust okoznak.” A frissített oldal azt is sugallja, hogy az egészségügyi hatóságok „figyelmen kívül hagytak” olyan tanulmányokat, amelyek szerintük az összefüggést támasztják alá.

A tudományos bizonyítékok túlnyomó része azonban évtizedek óta arra utal hogy nincs kapcsolat az oltások és az autizmus között. Az elmúlt harminc évben számos vizsgálat – köztük egy 2019-es dániai tanulmány, amely az ország összes gyerekét vizsgálta egy évtizeden át – semmiféle kapcsolatot nem talált az oltások és az autizmus között.

Ifjabb Robert Kennedy Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Érdekesség, hogy a „Az oltások nem okoznak autizmust” mondat továbbra is szerepel az oldalon. A lábjegyzet szerint ezt egy Bill Cassidy louisianai republikánus szenátorral kötött megállapodás miatt nem távolították el a honlapról. Cassidy orvos, és a Szenátus Egészségügyi, Oktatási, Munkaügyi és Nyugdíjbizottságának elnöke. Legalább egy másik CDC-oldal, valamint az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) honlapjának vonatkozó része továbbra is azt állítja, hogy nincs összefüggés az oltások és az autizmus között, pedig ezeket a szervezeteket szintén Kennedy felügyeli.

Az új megfogalmazás heves reakciót váltott ki a szakmai közösségben. Orvosok, epidemiológusok és közegészségügyi szakértők egyaránt bírálták a változtatást. „Ez a módosítás a politikai nyomás győzelmét jelenti a tudományos konszenzussal szemben” – írta közösségi oldalán Jake Scott, a Stanford Egyetem infektológus szakorvosa, aki a lépést „veszélyes precedensnek” nevezte a bizonyítékokon alapuló orvoslás szempontjából. (The New York Times)