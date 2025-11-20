Az új Trump-béketerv olyan, mintha valamelyik ukránok számára elfogadhatatlan korábbi verziót dátumozták volna át

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Az augusztusi alaszkai találkozó, majd az egyelőre hamvába holt budapesti csúcsos fordulatok után újabb lendületet kaphat a Donald Trump-i ukrajnai béketeremtés. Elsőként az Axios számolt be arról – amerikai és orosz tisztviselőkre hivatkozva –, hogy az amerikaiak titokban egy 28 pontból álló béketervezetet dolgoztak ki Oroszországgal az ukrajnai háború lezárására.

Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff egy moszkvai tárgyaláson, 2025 augusztusában
Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Ennek előkészítésén Steve Witkoff, Donald Trump ingatlanmágnásból lett Putyin-kapcsolattartója dolgozott, aki orosz részről elsősorban Kirill Dmitrijevvel tárgyalt. Utóbbi egyszerre az orosz szuverén vagyonalap vezetője és az Ukrajnáról szóló diplomáciai tárgyalások főszereplője. Dmitrijev a héten optimistán nyilatkozott a megállapodás esélyeiről, mert úgy érzi, ezúttal „valóban meghallották az orosz álláspontot”. Egyes hírek szerint a törökök és a katariak is részt vehettek valamilyen módon a béketerv kiagyalásában.

Witkoff diplomáciai profizmusa ügyében egyébként többször merültek már fel kétségek, most épp véletlenül az X-re posztolt ki egy minden bizonnyal személyes üzenetet, amit gyorsan törölt, de hát az internet nem felejt. (A posztban a leggyakoribb értelmezés szerint arra utalhatott, hogy az Axios újságírói Kirill Dmitrijevtől szerezhették információikat.)

Mi van a 28 pontban?

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
külföld steve witkoff kapituláció oroszország orosz-ukrán háború béketárgyalások Kirill Dmitrijev Donald Trump Volodimir Zelenszkij rusztem umerov keith kellogg ukrajna krím donbasz vlagyimir putyin
Kapcsolódó cikkek

A füstbe ment béketerv

A mai tudásunk szerint nem találkozik két héten belül Budapesten Trump és Putyin, sőt, már mindketten arról beszélnek, hogy a budapesti találkozójuk időfecsérlés lett volna. De miért?

Takács Lili
külföld

Karlson, a Professzor és a többiek – bonyolódik a Zelenszkij-cimbora körüli korrupciós botrány Ukrajnában

Csak az Enerhoatom-balhéban 100 millió dollárral károsíthatta meg az államot a Timur Mindics-féle bűnszervezet. Az ukránok kíváncsiak, hogy van-e információs „atombombájuk” a korrupcióellenes szerveknek.

Gazda Albert
külföld

Egyre nagyobb a nyomás Zelenszkijen, hogy rúgja ki a saját árnyékát – távozhat a mindenható Andrij Jermak az elnöki hivatal éléről

Az elnöki hivatal erős vezetőjét sokan Zelenszkij társelnökének hívják, és az ő menesztését várják annak érdekében, hogy valamennyire kontroll alatt lehessen tartani a továbbgyűrűző korrupciós botrányt.

Takács Lili
külföld

Nem váltotta meg a világot Trump és Putyin pár óra alatt, áttörés nélkül zárult a találkozó Alaszkában

Nem született megállapodás, mindkét elnök a tervezettnél korábban hagyta el Alaszkát, az előzetesen tervezett munkaebédet törölték, a sajtótájékoztatón pedig nem kérdezhettek az újságírók.

Takács Lili
külföld