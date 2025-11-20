Bódis Krisztával indulhat egy körzetben Csárdi Antal

Csárdi Antal hétfőn még hezitált, mostanra eldőlt, hogy Budapest 02-es választókerületében indul a jövő évi országgyűlési választáson, függetlenként. A képviselő a 444-nek azt mondta, ezt a munkatársaival beszélte meg, más politikusokkal nem konzultált az ügyben.

Csárdi 2022-ben Budapest 01-ben nyert, csakhogy azóta a kormánytöbbség átrajzolta a körzeteket, a IX. kerület pedig, ahonnan indult a pályafutása, átkerült a 02-esbe.

Csárdi Antal Fotó: Németh Dániel/444

Az új választókerület az V., VIII. és IX. kerületből áll. A tiszás jelölt ebben a körzetben minden bizonnyal Bódis Kriszta író, pszichológus, dokumentumfilmes, a roma gyerekek felzárkóztatásáért dolgozó Van Helyed Alapítvány vezetője lesz.

Jámbor András, aki a VIII. kerületben győzött 2022-ben, már bejelentette, hogy nem indul újra.