Csatlakozz a 444 social média csapatához! 🌟

Olyan új munkatársat keresünk, aki otthonosan mozog a közéletben és a közösségi média világában, és szívesen dolgozik Magyarország egyik legolvasottabb független online közéleti lapjánál.
Téged keresünk, ha:
- Van már tapasztalatod közösségi média kezelésében.
- Magabiztosan használod a Meta Business Managert, a Facebookot, az Instagramot, a Threadset, az X-et, TikTokot, ismered a Buffert és a Latert.
- Szeretsz és tudsz írni: jó a szövegértésed, helyesírásod, gyorsan megtalálod egy tartalom hangulatát, stílusát.
- Ismered a képszerkesztő programok (pl. Canva, Photoshop,) alapjait.
- Képben vagy az éppen aktuális hazai és nemzetközi social média trendekkel
- Napi szinten követed a hazai közéleti történéseket.
- Jól tudsz csapatban dolgozni, rugalmas, és megoldás orientált vagy
Elvárásaink, munkaköröd jellemzői:
- A 444 közösségi média felületeinek (Facebook, Instagram, Threads, X, TikTok stb.) napi szintű kezelése.
- A 444 stílusához passzoló, figyelemfelkeltő szöveges és vizuális posztok készítése.
- Tartalomgyártás a 444 cikkei, videói és aktuális témái alapján.
- Részvétel a social csapat munkájában: egymás támogatása, ötletelés, tervezés.
- Trendfigyelés, versenytársak aktivitásának követése.
- Alapszintű eredményfigyelés, statisztikák értelmezése.
- Ügyeleti, hétvégi beosztás vállalása
Előnyt jelent, ha:
- Dolgoztál már szerkesztőségben, vagy van médiában szerzett/ újságírói/ szerkesztői tapasztalatod.
- Tudsz videót vágni, vagy szívesen megtanulnád.
- Van tapasztalatod PPC-kampányokkal (Meta, Google Ads).
- Értesz a SEO-hoz.
- Építettél már közösséget Instagramon, TikTokon, Facebookon.
- Ismered a Google Analytics vagy Facebook Insights eszközeit.
- Jól kommunikálsz angolul.
Amit kínálunk:
- Aktív részvétel Magyarország egyik legnagyobb elérésű független online közéleti lapjának életében
- Szuper munkakörülmények budapesti belvárosi, kutyabarát irodánkban
- Igény szerint vegyes munkarend az irodai és otthoni munkavégzést kombinálva
- Versenyképes és mindig pontos fizetés
- Teljes állás, januári kezdés
Ha magadra ismertél, jelentkezésed önéletrajzzal a socialhr@444.hu email címen várjuk.