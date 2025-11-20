Elfogatóparancsot adtak ki a Ferencváros volt focistája ellen

A rendőrség elfogatóparancsot adott ki Edouard Ndjodo ellen. A Ferencváros, a Budapesti Honvéd és a Siófok volt kameruni focistáját garázdaság miatt körözik.

Ndjodo nevéhez több botrány is kötődik. Csapattársát, László Andrást például úgy lefejelte az egyik edzésen, hogy László orra eltört. A Ferencváros öltözőjében randalírozó szurkolókkal pedig összetűzésbe került. Az eset után a Ferencváros meg is vált tőle.

Détári Lajos viszont azt nyilatkozta róla, hogy ha tizenegy Ndjodo futballozna a Siófokban, a csapat nem állna kieső helyen.