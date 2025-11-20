Esős, havas, havas esős hideg zúdul a nyakunkba

Ezen a héten nagy eséllyel megérkezik az első síkvidéki havazás is az Időkép szerint, miután egy mediterrán ciklon veszi célba a Kárpát-medencét. Ennek köszönhetően a hét második felében kifejezetten csapadékos lesz az idő, az előrejelzések szerint lehet eső, hó és havas eső is.

Csütörtökön még csak a hegyekben lehet havas eső, máshol inkább esőre és maximum 6 fokra számíthatunk. Pénteken kicsit langyosabb lesz az idő, 1 és 14 fok között alakul a csúscshőmérséklet, de a Dunántúli-középhegységben és az Északi-középhegységben már egyre többfelé havas eső, havazás válthatja fel az esőt. A havas eső és a havazás szombaton átcsúszhat már a keleti, délkeleti országrészre is, vasárnap pedig már hózáporokra is számíthatunk.