Szlovák cég kockázatos ügyvezetővel, román vállalkozás, ami nulla fővel 55 milliárd forintnyi árbevételt termelt – találtunk kettőt a gázmaffia külföldi kulcsszereplői közül

gazdaság
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • Egy tízemeletes bukaresti panelben működő romániai, valamint egy, az „eldobható” magyar cégek sémája szerint létrejött szlovákiai céget azonosítottunk a gyanú szerint több mint 60 milliárd forintnyi áfát elcsaló gázmaffia külföldi kulcsszereplőiként.
  • Ezek a vállalkozások voltak azok, amelyektől áfa nélkül vehették meg frissen alakult, korlátozott gázkereskedői engedéllyel rendelkező magyar vállalkozások a földgázt, amit később áfával értékesítettek.
  • A bevételét egy év alatt tízszeresére növelő román cég tulajdonosa lengyel, ugyanabban a városban él, ahonnan több magánszemély is belépett az elmúlt években a magyar gázpiacra.
  • A román Mandarax Trade SRL egy év alatt tízszeresére növelte a bevételét alkalmazott nélkül. A tulajdonosának a románnal megegyező nevű szlovák cége és máltai kapcsolódása van.
  • A Mandaraxnak és a szlovák Dionos Energynek is volt korlátozott magyar gázkereskedelmi engedélye, ezeket egy hónapon belül kapták meg. Idén mindkét cég engedélyét visszavonták.
  • A Dionos egyik brit lakcímű tulajdonosának magyarországi cége is van, amely ellen már hét hónap után NAV-végrehajtás indult.

A Bukarest nyugati részén lévő 6. kerületben van egy környék, ami a Google Street View-n nézelődve a Szentendrei út belső, Flórián térhez közeli szakaszának hangulatát idézi. Ebben a városrészben, a számos tízemeletes panelház egyikének második emeletén van egy bizonyos Mandarax Trade SRL székhelye. A társaságot 2021 végén alapították, a főtevékenysége Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte, azaz gázkereskedelem vezetékes hálózaton keresztül.

Forrás

Aki a 2023 elejétől 2024 őszéig a költségvetést több mint 60 milliárd forinttal megkárosító, több országra kiterjedt magyar gázmaffiáról szóló eddigi cikkeinket olvasta, annak ismerős és egyben gyanús lehet a szituáció. Nagy és valóban működő, hiteles gázkereskedő cégek ritkán szoktak tízemeletes panelek lakásaiban megbújni. Pláne, ha azok a cégek euróban számolva is milliós, sőt százmilliós nagyságrendű forgalmat bonyolítanak, mint a Mandarax (erre mindjárt visszatérek).

Inkább működnek például egy főváros központi részén, néhány percnyire az elnöki rezidenciától, egy sugárút melletti irodaházban. Úgy, mint a szlovákiai Dionos Energy s.r.o., amelynek székhelye korábbi, eldugottabb helyszínek után 2024 februárja óta ebben a pozsonyi irodaházban van:

Forrás

A látszat azonban ebben az esetben se tévesszen meg senkit: a 444 által feltárt információk szerint a Mandarax és a Dionos ugyanannak a hálózatnak a része. A két cég kulcsszereplője a magyar áfacsaló hálózatnak, és a valódi gazdasági szereplőnek tűnő szlovák vállalkozás a gyanú szerint ugyanúgy nyakig benne volt a százmilliárdos nagyságrendű pénzeket megmozgató magyar bűnszervezetben, mint a román.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
gazdaság NAV mekh adócsalás gázmaffia gázimport áfacsalás
Kapcsolódó cikkek

„Túl hülye ehhez, alig fejezte be az általánost” – mondta a magyar államot milliárdokkal megkárosító lengyel férfiről az apja

A lengyel Slawomir Hetzig bádogos, aki az apja szerint szinte semmit nem csinál önállóan. A nyugdíjas férfi szerint a fia tényleg járt Magyarországon néhány éve, Londonban viszont nem, pedig elvileg ott is van cége.

Haász János
gazdaság

Egy rejtélyes lengyel férfi Magyarországra jött, és egy év alatt eltüntetett innen 1,9 milliárd forintot

Egy lengyel külváros panelházában él az a Slawomir Hetzig, akinek 2023-ban alapított, százmilliós tőkéjű magyar cégétől 5,8 milliárdot követel a NAV. Az adóhivatal legújabb feketelistáján 19 cég szerepel összesen 16 milliárd forintnyi köztartozással.

Haász János
gazdaság

Újabb három hónapra letartóztatásban maradtak a tízmilliárdos nagyságrendben adót csaló gázmaffia főkolomposai

A bíróság január végéig meghosszabbította a két gyanúsított letartóztatását. Az ügyben több mint harminc gyanúsított van.

Haász János
belföld