Szlovák cég kockázatos ügyvezetővel, román vállalkozás, ami nulla fővel 55 milliárd forintnyi árbevételt termelt – találtunk kettőt a gázmaffia külföldi kulcsszereplői közül

A Bukarest nyugati részén lévő 6. kerületben van egy környék, ami a Google Street View-n nézelődve a Szentendrei út belső, Flórián térhez közeli szakaszának hangulatát idézi. Ebben a városrészben, a számos tízemeletes panelház egyikének második emeletén van egy bizonyos Mandarax Trade SRL székhelye. A társaságot 2021 végén alapították, a főtevékenysége Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte, azaz gázkereskedelem vezetékes hálózaton keresztül.
Aki a 2023 elejétől 2024 őszéig a költségvetést több mint 60 milliárd forinttal megkárosító, több országra kiterjedt magyar gázmaffiáról szóló eddigi cikkeinket olvasta, annak ismerős és egyben gyanús lehet a szituáció. Nagy és valóban működő, hiteles gázkereskedő cégek ritkán szoktak tízemeletes panelek lakásaiban megbújni. Pláne, ha azok a cégek euróban számolva is milliós, sőt százmilliós nagyságrendű forgalmat bonyolítanak, mint a Mandarax (erre mindjárt visszatérek).
Inkább működnek például egy főváros központi részén, néhány percnyire az elnöki rezidenciától, egy sugárút melletti irodaházban. Úgy, mint a szlovákiai Dionos Energy s.r.o., amelynek székhelye korábbi, eldugottabb helyszínek után 2024 februárja óta ebben a pozsonyi irodaházban van:
A látszat azonban ebben az esetben se tévesszen meg senkit: a 444 által feltárt információk szerint a Mandarax és a Dionos ugyanannak a hálózatnak a része. A két cég kulcsszereplője a magyar áfacsaló hálózatnak, és a valódi gazdasági szereplőnek tűnő szlovák vállalkozás a gyanú szerint ugyanúgy nyakig benne volt a százmilliárdos nagyságrendű pénzeket megmozgató magyar bűnszervezetben, mint a román.
