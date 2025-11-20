Szlovák cég kockázatos ügyvezetővel, román vállalkozás, ami nulla fővel 55 milliárd forintnyi árbevételt termelt – találtunk kettőt a gázmaffia külföldi kulcsszereplői közül

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Egy tízemeletes bukaresti panelben működő romániai, valamint egy, az „eldobható” magyar cégek sémája szerint létrejött szlovákiai céget azonosítottunk a gyanú szerint több mint 60 milliárd forintnyi áfát elcsaló gázmaffia külföldi kulcsszereplőiként.

Ezek a vállalkozások voltak azok, amelyektől áfa nélkül vehették meg frissen alakult, korlátozott gázkereskedői engedéllyel rendelkező magyar vállalkozások a földgázt, amit később áfával értékesítettek.

A bevételét egy év alatt tízszeresére növelő román cég tulajdonosa lengyel, ugyanabban a városban él, ahonnan több magánszemély is belépett az elmúlt években a magyar gázpiacra.

A román Mandarax Trade SRL egy év alatt tízszeresére növelte a bevételét alkalmazott nélkül. A tulajdonosának a románnal megegyező nevű szlovák cége és máltai kapcsolódása van.

A Mandaraxnak és a szlovák Dionos Energynek is volt korlátozott magyar gázkereskedelmi engedélye, ezeket egy hónapon belül kapták meg. Idén mindkét cég engedélyét visszavonták.

A Dionos egyik brit lakcímű tulajdonosának magyarországi cége is van, amely ellen már hét hónap után NAV-végrehajtás indult.

A Bukarest nyugati részén lévő 6. kerületben van egy környék, ami a Google Street View-n nézelődve a Szentendrei út belső, Flórián térhez közeli szakaszának hangulatát idézi. Ebben a városrészben, a számos tízemeletes panelház egyikének második emeletén van egy bizonyos Mandarax Trade SRL székhelye. A társaságot 2021 végén alapították, a főtevékenysége Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte, azaz gázkereskedelem vezetékes hálózaton keresztül.

Aki a 2023 elejétől 2024 őszéig a költségvetést több mint 60 milliárd forinttal megkárosító, több országra kiterjedt magyar gázmaffiáról szóló eddigi cikkeinket olvasta, annak ismerős és egyben gyanús lehet a szituáció. Nagy és valóban működő, hiteles gázkereskedő cégek ritkán szoktak tízemeletes panelek lakásaiban megbújni. Pláne, ha azok a cégek euróban számolva is milliós, sőt százmilliós nagyságrendű forgalmat bonyolítanak, mint a Mandarax (erre mindjárt visszatérek).

Inkább működnek például egy főváros központi részén, néhány percnyire az elnöki rezidenciától, egy sugárút melletti irodaházban. Úgy, mint a szlovákiai Dionos Energy s.r.o., amelynek székhelye korábbi, eldugottabb helyszínek után 2024 februárja óta ebben a pozsonyi irodaházban van:

A látszat azonban ebben az esetben se tévesszen meg senkit: a 444 által feltárt információk szerint a Mandarax és a Dionos ugyanannak a hálózatnak a része. A két cég kulcsszereplője a magyar áfacsaló hálózatnak, és a valódi gazdasági szereplőnek tűnő szlovák vállalkozás a gyanú szerint ugyanúgy nyakig benne volt a százmilliárdos nagyságrendű pénzeket megmozgató magyar bűnszervezetben, mint a román.