Hátrébb lép a pártmunkától Zelcsényi Miklós, a Tisza költségvetési csalással gyanúsított programkoordinátora

Hátrébb lép a pártmunkától Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt programkoordinátora. Zelcsényi a Facebookon azt írta, „az őszi vizsgaidőszak és egy csomó új kihívás” áll előtte, a párt pedig ráfordul a választási győzelemig tartó célegyenesre.

„Fantasztikus másfél év volt, amiért őszinte hálával tartozom ennek a közösségnek, most mégis eljött a pillanat mikor kicsit hátrébb lépek.”

Zelcsényi azt írta, amiért jött, azt megtette, amit tudott, azt pedig átadta. Lélekben továbbra is a tiszásokkal lesz.

Zelcsényi Miklós Fotó: Kristóf Balázs/444

Zelcsényi tavaly nyáron csatlakozott a Tiszához, korábban sportrendezvények szervezésével foglalkozott. A 2017-es Budapestman Triatlon Országos Bajnokság szervezése miatt nyomozás indult ellene. Bár a feljelentést már 2019-ben megtették az ügyben, a hatóságok csak idén tavasszal kezdtek érdemben nyomozni. Zelcsényit előbb beidézték, majd költségvetési csalással gyanúsították meg. Ha bűnösnek találják, 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatják.

