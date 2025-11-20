Hátrébb lép a pártmunkától Zelcsényi Miklós, a Tisza költségvetési csalással gyanúsított programkoordinátora

Hátrébb lép a pártmunkától Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt programkoordinátora. Zelcsényi a Facebookon azt írta, „az őszi vizsgaidőszak és egy csomó új kihívás” áll előtte, a párt pedig ráfordul a választási győzelemig tartó célegyenesre.
„Fantasztikus másfél év volt, amiért őszinte hálával tartozom ennek a közösségnek, most mégis eljött a pillanat mikor kicsit hátrébb lépek.”
Zelcsényi azt írta, amiért jött, azt megtette, amit tudott, azt pedig átadta. Lélekben továbbra is a tiszásokkal lesz.
Zelcsényi tavaly nyáron csatlakozott a Tiszához, korábban sportrendezvények szervezésével foglalkozott. A 2017-es Budapestman Triatlon Országos Bajnokság szervezése miatt nyomozás indult ellene. Bár a feljelentést már 2019-ben megtették az ügyben, a hatóságok csak idén tavasszal kezdtek érdemben nyomozni. Zelcsényit előbb beidézték, majd költségvetési csalással gyanúsították meg. Ha bűnösnek találják, 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatják.
Zelcsényi ügyéről ebben a cikkben írtunk bővebben.
Zelcsényi Miklós pár éve megszervezte az egyik legsikeresebb magyar triatlonversenyt. A rendezvényszervezésre azonban azokhoz köthető cégekkel szerződött, akiktől az állami támogatást kapták a szervezésre. Ez az az ügy, amiben évek óta eredménytelen nyomozás zajlik és egy rendőrt is kirúgtak miatta.
Zelcsényi Mikóst egy 2017-es verseny szervezése kapcsán jelentették fel még hat évvel ezelőtt. Arról nincs hír, hogy az ügy – valószínűsíthetően – fő haszonélvezője, Orbán fogorvosa is meg lenne gyanúsítva. Hat évig nem volt érdemi nyomozás, most azonban eszébe jutott a NAV-nak beidézni a tiszás háttérembert.