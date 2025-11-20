Hozzáért a belga turista, ezért úgy megverte a biztonsági őr, hogy életveszélyes sérüléseket szenvedett

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy biztonsági őrrel szemben, aki életveszélyesen bántalmazott egy belga férfit a bulinegyedben.

Az ügyészség sajtóközleménye szerint az eset 2024. május 2-án, egy VII. kerületi vendéglátóhely előtt történt. A biztonsági őr azután keveredett szóváltásba a belga turistával, hogy a turista be szeretett volna menni a vendéglátóhelyre, és eközben hozzáért az őrhöz. A turista ittas állapotban volt, de nem viselkedett erőszakosan. A biztonsági őr azonban megragadta a bizonytalanul mozgó turista mellkasát és nyakát, aki ennek hatására elhátrált előle az úttest szemközti oldala felé.

Az őr nem elégedett meg ennyivel, hanem követte, bántalmazta, és a falnak lökte a turistát. Egyszer olyan nagy erővel ütötte meg a belga férfit, hogy a turista eszméletlenül elterült a földön, és ennek hatására életveszélyes sérülést szenvedett.

A fekete felsős biztonsági őr megüti a belga férfit Forrás: Ügyészség

Az eset után a biztonsági őr a vendéglátóhely személyzeti öltözőjében rejtőzött el, ahol levette magáról pulóverét és baseball sapkáját, majd távozott a helyszínről. A rendőrök másnap fogták el.

Az ügyészség életveszélyt okozó testi sértéssel vádolta meg a biztonsági őrt, akire végrehajtandó börtönbüntetést és az őrző-védő foglalkozástól való eltiltást kért.