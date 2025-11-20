Magyar Péter a NER lebontásáról: Könnyebb kétharmaddal kormányozni, nem kell annyit jogászkodni

Csütörtök este Kalocsán tartott fórumot Magyar Péter. A Tisza elnöke korábban találkozott Bagó Zoltán polgármesterrel, aki korábban fideszes politikus volt, de 2024-ben egy helyi civil szervezet jelöltjeként nyert az önkormányzati választáson. Bagó a tömegből hallgatta végig Magyart. A színpadon Magyar bemutatta azt a három jelölt-jelöltet, akik a körzetben megmérettetik magukat a Tisza előválasztásán. Noha a három politikus ott állt a színpad mellett, a bemutatkozásukat Magyar olvasta fel, a jelöltek nem kaptak szót.

Magyar Péter Fotó: Németh Dániel/444

Magyar azt is elmondta, hogy fél nap alatt több mint tízezren regisztráltak azért, hogy a Tisza előválasztásának második fordulójában részt vehessenek, azaz a talpon maradt két aspiráns közül kiválaszthassák a Tisza jelöltjét.

Beszédének legérdekesebb pontja az volt, amikor Magyar arról beszélt, nem mindegy, mennyire nyer a Tisza 2026-ban.

„Sokkal könnyebb kétharmados felhatalmazással kormányozni, hogy ne kelljen annyit jogászkodni, hogy az érdemi dolgokkal lehessen foglalkozni” – mondta Magyar,

hozzátéve, hogy mind a 106 egyéni körzetben győzelmi esélyekkel indul a Tisza.

A már többször hangoztatott országértékelés és ígéretek mellett Magyar azt is elmondta, hogy minden választókörben lesznek tiszás szavazatszámlálók, már több mint harmincezren jelentkeztek erre a feladatra.