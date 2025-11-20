Majdnem megverték a lengyel nagykövetet Szentpéterváron

Vasárnap Szentpéterváron lengyel-és ukránellenes, orosz aktivisták megtámadták Lengyelország moszkvai nagykövetét, Krzysztof Krajewskit. A Gazeta Wyborcza külügyi forrásai szerint ez volt az utóbbi évek legsúlyosabb ilyen incidense. Csak a testőrség beavatkozása akadályozta meg, hogy megverjék a nagykövetet.

Krzysztof Krajewski Fotó: STRINGER/AFP

Krajewski azért utazott Szentpétervárra, hogy a helyi lengyel közösséggel ünnepelje a Lengyel Függetlenség Napját. Dél körül, Jarosław Strycharski konzul társaságában gyalog indult a Szent Katalin-bazilikába, ahol lengyel misét tartottak, amikor egy agresszív tüntetőcsoport vette körül. A csoportnál Lengyelország- és Ukrajna-ellenes transzparensek voltak, és azért támadták a nagykövetet, mert Lengyelország támogatja Ukrajnát. Megpróbálták megütni, amit a testőrök akadályoztak meg.

Az orosz beszámolók „társadalmi aktivistákként” és „aggódó állampolgárokként” írják le a támadókat, és azt hangsúlyozzák, hogy a nagykövet „szűkszavú” volt, „de az őt védő testőrök fellépése nagyon is beszédes volt”. A lengyel diplomatát ért fizikai támadás tényét az orosz narratívában teljesen elhallgatják. Ugyanakkor a lengyel külügyminisztérium képviselője szerint az orosz fél elismerte, hogy ilyen helyzetnek nem lett volna szabad kialakulnia.

A „78” nevű orosz csatorna videóján látszik, ahogy a civil ruhás lengyel testőrök eltaszítanak két férfit és egy nőt, akik megpróbálják meglökni a nagykövetet, majd vele együtt bemennek a bazilikába. Fotó: 78 НОВОСТИ

Krajevszkij maga is arról számolt be, hogy hasonló incidensek gyakran előfordulnak Moszkván kívüli, a lengyel közösséggel való találkozásra irányuló útjai során. Például Szmolenszkben és Irkutszkban lengyelellenes jelszavakat kiabáló „aktivisták” kísérték. Emellett többször is ismeretlen személyek közeledtek hozzá újságírónak álcázva magukat, és provokatív kérdéseket tettek fel neki. (Gazeta Wyborcza/Meduza)