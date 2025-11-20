Novák Katalin megint dolgozik, már nem kap állami tiszteletdíjat

Novák Katalin korábbi köztársasági elnök elhelyezkedett a munkaerőpiacon, a Szabad Európa információi szerint a magyarországi piaci szférában helyezkedett el, ezzel pedig megszűnt jogosultsága a volt elnököket törvény szerint megillető havi 5,7 millió forintos tiszteletdíjra. A lap az Országgyűlés Hivatalától megtudta, hogy a tiszteletdíjat már nem folyósítják Nováknak.
Mint írják, a köztársasági elnökről szóló törvény szerint amennyiben egy volt államfő olyan munkát vállal, amivel társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettsége lesz, havi állami jövedelme automatikusan megszűnik.
Novák Katalin 2024. február 10-én mondott le a kegyelmi botrány miatt, ami azután robbant ki, hogy Kaufmann Balázs, a 444 munkatársa február 2-án megírta, hogy Novák Katalin a pápalátogatás alkalmából kegyelmet adott K. Endrének, a bicskei gyermekotthon pedofil bűncselekményért elítélt igazgatója bűntársának.
Titkársága közben még csak azt sem árulja el, pontosan mit csinál a volt köztársasági elnök.
A 444-en megírt kegyelmi ügybe bukott bele.
A molesztálásokat eltussolni próbáló egykori igazgatóhelyettes a pápalátogatás ürügyén jöhetett ki a börtönből.