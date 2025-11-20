Novák Katalin megint dolgozik, már nem kap állami tiszteletdíjat

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Novák Katalin korábbi köztársasági elnök elhelyezkedett a munkaerőpiacon, a Szabad Európa információi szerint a magyarországi piaci szférában helyezkedett el, ezzel pedig megszűnt jogosultsága a volt elnököket törvény szerint megillető havi 5,7 millió forintos tiszteletdíjra. A lap az Országgyűlés Hivatalától megtudta, hogy a tiszteletdíjat már nem folyósítják Nováknak.

Mint írják, a köztársasági elnökről szóló törvény szerint amennyiben egy volt államfő olyan munkát vállal, amivel társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettsége lesz, havi állami jövedelme automatikusan megszűnik.

Novák Katalin 2024. február 10-én mondott le a kegyelmi botrány miatt, ami azután robbant ki, hogy Kaufmann Balázs, a 444 munkatársa február 2-án megírta, hogy Novák Katalin a pápalátogatás alkalmából kegyelmet adott K. Endrének, a bicskei gyermekotthon pedofil bűncselekményért elítélt igazgatója bűntársának.

belföld munkaerőpiac fizetés novák katalin tiszteletdíj
Kapcsolódó cikkek

5,7 milliós fizetés, ingyen lakhatás, házvezetőnő és magáncélra kapott autó mellett panaszkodott pokoli másfél évre Novák Katalin

Titkársága közben még csak azt sem árulja el, pontosan mit csinál a volt köztársasági elnök.

Windisch Judit
POLITIKA

Lemondott Novák Katalin köztársasági elnök

A 444-en megírt kegyelmi ügybe bukott bele.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Novák Katalin kegyelmet adott a bicskei gyerekotthon pedofil exigazgatóját fedező bűntársnak

A molesztálásokat eltussolni próbáló egykori igazgatóhelyettes a pápalátogatás ürügyén jöhetett ki a börtönből.

Kaufmann Balázs
bűnügy