Novák Katalin megint dolgozik, már nem kap állami tiszteletdíjat

Novák Katalin korábbi köztársasági elnök elhelyezkedett a munkaerőpiacon, a Szabad Európa információi szerint a magyarországi piaci szférában helyezkedett el, ezzel pedig megszűnt jogosultsága a volt elnököket törvény szerint megillető havi 5,7 millió forintos tiszteletdíjra. A lap az Országgyűlés Hivatalától megtudta, hogy a tiszteletdíjat már nem folyósítják Nováknak.

Mint írják, a köztársasági elnökről szóló törvény szerint amennyiben egy volt államfő olyan munkát vállal, amivel társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettsége lesz, havi állami jövedelme automatikusan megszűnik.

Novák Katalin 2024. február 10-én mondott le a kegyelmi botrány miatt, ami azután robbant ki, hogy Kaufmann Balázs, a 444 munkatársa február 2-án megírta, hogy Novák Katalin a pápalátogatás alkalmából kegyelmet adott K. Endrének, a bicskei gyermekotthon pedofil bűncselekményért elítélt igazgatója bűntársának.