Oroszországban „LMBT-propagandának” minősítették Stephen King „Az” című regényét

Kivonták az orosz könyvpiacról Stephen King „Az” (It) című regényét, az állami TASS hírügynökség bezsámolója szerint a könyvet levették a könyvesboltok polcairól, és eltávolították az online piacterekről is. A könyv kiadásai már nem érhetők el a webáruházakban sem. A Wildberries és a Russ közös vállalata szerint a könyv tiltólistára kerülhetett. Korábban a szibériai sajtó már írt arról, hogy a regény példányait kivonták a forgalomból „az LMBT-propaganda” tilalmáról szóló törvény alapján.

Stephen King Fotó: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

2024 februárjában Alekszandr Pljuscsov újságíró nyilvánosságra hozott egy 252 könyvből álló listát, amely „az LMBT-propaganda” tilalmába ütköző műveket tartalmazta, és amiket ki kellett volna vonni az árusításból. A felsorolásban szerepelt King „Az” című regénye, illetve többek között Hanya Yanagihara „Egy kis élet” című könyve, Giovanni Boccaccio „Dekameronja”, Platón „Lakoma” , Marcel Proust „Az eltűnt idő nyomában” című műve és Dosztojevszkij „Netocska Nezvanova” című regénye. Stephen King elítélte Oroszországot Ukrajna lerohanása miatt, és azt jósolta, hogy Vlagyimir Putyin komoly problémákkal fog szembesülni. (Moscow Times)