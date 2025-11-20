Összeütközött két vonat Csehországban

Összeütközött egy személy- és egy gyorsvonat a csehországi České Budějovice járásban, Zliv és Dívčice között. A csütörtök reggeli balesetben mintegy 40 ember megsérült, ketten közülük súlyosan. A vonalon leállították a forgalmat.

A helyszínre több mentőhelikopter is érkezett. Martin Kavka, a cseh vasúttársaság katasztrófavédelmi ügynökségének szóvivője azt mondta, az összes utast kimentették a szerelvényekből, és a nyomozók is a helyszínre érkeztek. Egyelőre nem világos, hogyan történt a baleset.

Képünk illusztráció Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A lezárt vasútvonalon pótlóbusszal szállítják az utasokat. (via ČT24)