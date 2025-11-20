Pár palackot és némi aprót raboltak egy fiútól

Két huszonéves férfi még júniusban, fényes nappal szúrta ki Pétervására egyik forgalmas utcáján, hogy egy kiskorú fiú éppen tíz darab, ötvenforintos PET palackot készül visszaváltani. Ekkor odaléptek hozzá, és mivel első felszólításra nem adta át a palackokat, ezért az egyik vádlott a sértett vállát erősen megnyomta, aki erre már átadta szatyrát – közölte a Heves Vármegyei Főügyészség.

Ekkor azt is észrevették, hogy a fiúnál némi apró is van, erőszakkal elvették tőle 250 forintját is, majd arcon ütötték mind a ketten. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A két vádlott ismételt veréssel fenyegette meg a fiút, ha szólni mer a történtekről a rendőrségnek. Az egri ügyészség rablás, valamint kényszerítés miatt emelet vádat a két férfi ellen, akik akár börtönbe is kerülhetnek.