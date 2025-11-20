Péntektől megszűnik a magyar Szabad Európa

1994 után ismét megszünteti magyar adását a Szabad Európa. Akkor azért távoztak, mert úgy látták, Magyarországon már biztosított a sajtószabadság.Aztán 2020-ban ismét elindult a Szabad Európa magyarul, mert az amerikai Konresszusban úgy látták, veszélyben a sajtószabadság Magyarországon. Most a Trump-Orbán barátság hozta el a Szabad Európa végét. Amikor november elején bejelentették, hogy az Egyesült Államok Globális Médiaügynöksége nem finanszírozza tovább a Szabad Európa itthoni működését, Orbán Viktor megköszönte.

Csütörtök este a Szabad Európa oldalán bejelentették, hogy finanszírozás megvonása miatt a magyar szerkesztőség 2025. november 21-én befejezi a munkáját. Az eddigi tartalmaik elérhetőek maradnak.

Donald Trump tavalyi megválasztása után szinte azonnal veszélybe került a Radio Free Europe (RFE/RL) és annak magyar kiadása. Az Elon Musk-féle DODGE ügynökség már év elején lecsökkentette a szervezet költségvetését, és már februárban arról beszéltek a magyar Szabad Európa munkatársai, hogy a bezárásra is felkészültek.

Októberben a kormányközeli Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője már a magyarországi választásokba való beavatkozásként értékelte, hogy a Szabad Európa interjút közölt Magyar Péterrel.

November elején – épp Orbán Viktor washingtoni látogatása előtt – közölte az Egyesült Államok Globális Médiaügynökségének (USAGM) vezérigazgatója, Kari Lake az amerikai Kongresszussal, hogy megszünteti a Szabad Európa magyar kiadásának finanszírozását. Lake arra hivatkozott, hogy az amerikai adófizetők pénzéből fenntartott szervezetek „nem azért léteznek, hogy más országok – például az Európai Unió vagy bármely külföldi kormány, szövetség vagy nemzetközi szervezet – érdekeit vagy politikáját szolgálják, hanem kizárólag az amerikai nép érdekeit. A szövetségeseink meggyengítése nem szolgálja az amerikai népet.”