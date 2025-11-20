Szokatlanul korán kezdődik az influenzaszezon

A korábbi évekhez képest 3–4 héttel hamarabb kezdtek emelkedni az influenzás megbetegedések esetszámai Európában, figyelmeztet az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ. Az ECDC szerint az idei szezonban egy újonnan megjelent A(H3N2) influenzatörzs, az úgynevezett K alegység áll a terjedés hátterében, ezért az ECDC azt javasolja, hogy az oltásra jogosultak haladéktalanul vegyék fel a védőoltást.

Mivel idén az influenza a szokásosnál jóval korábban kezdett terjedni, nem szabad várni az oltással, közölte mondta Edoardo Colzani, az ECDC légúti vírusokkal foglalkozó részlegének vezetője. Hozzátette: „Ha jogosult az oltásra, ne várjon. Az influenza elleni oltás most az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy megvédje magát és környezetét a súlyos megbetegedéstől a téli időszakban.”

Azt egyelőre nem tudni, mennyire lesz súlyos az idei influenzaszezon, de az európai járványügy szerint fel kell készülni arra a forgatókönyvre, hogy az előző éveknél komolyabb járvány alakul ki, különösen akkor, ha az átoltottság alacsony marad. A szokásosnál magasabb esetszám további terhet róhat az egészségügyi ellátórendszerekre is.

Az ECDC több konkrét intézkedést is javasol. A súlyos lefolyás kockázatának kitett csoportokat – így a 65 év felettieket, a várandósokat, a krónikus betegségben szenvedőket, az immunhiányos betegeket, valamint a zárt intézményekben, például idősotthonokban élőket – arra kérik, hogy minél előbb oltassák be magukat. Kiemelik: az egészségügyi dolgozóknak és a hosszú távú ápolást nyújtó intézmények munkatársainak szintén ajánlott az oltás mihamarabbi felvétele.