Szusiháború a Távol-Keleten – kemény gazdasági csatákba torkollhat a kínai–japán konfliktus

Az elmúlt évek legnagyobb diplomáciai konfliktusát robbantotta ki Kínával a Tajvanról szóló megjegyezésével Takaicsi Szanae japán miniszterelnök.

Pedig sokak szerint csak kimondta azt, amit az országban mindenki tud: ha Tajvan körül fegyveres konfliktus törne ki, Japán elkerülhetetlenül belekeveredne.

Kína azt követelte, hogy a miniszterelnök vonja vissza a kijelentéseit, Tokió azonban közölte, azok összhangban vannak a kormány álláspontjával.

Cserébe Peking gazdasági szankciókkal fenyeget: kész leállítani a Japánból származó tengeri élelmiszerek importját, felszólította állampolgárait, hogy ne utazzanak az országba, és elhalasztotta legalább két japán film bemutatóját.

Takaicsi Szanae és Hszi Csin-ping Fotó: KANAME YONEYAMA/The Yomiuri Shimbun via AFP

Amikor Japán frissen megválasztott miniszterelnöke, a keményvonalas metáldobos Takaicsi Szanae október végén először találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, azt mondta: kölcsönösen előnyös kapcsolatokra törekszik Kínával, és szeretné elmélyíteni személyes viszonyukat is. „Mivel Japán és Kína fontos partnerek, a kétoldalú kapcsolatok hosszú távú, stabil és egészséges fejlődése megfelel mindkét ország népei közös elvárásainak, valamint a nemzetközi közösség érdekeinek” – mondta ekkor Hszi.

Ehhez képest alig két héttel később a két szomszéd rég nem látott diplomáciai vitába bonyolódott, aminek egyelőre nem látszik a megoldása. Takaicsi november 7-ei parlamenti felszólalásában látszólag eltávolodott Japán „stratégiai kétértelműségen” alapuló Tajvan-politikájától, amikor azt mondta:

egy Tajvan elleni kínai támadás akár „a túlélést fenyegető helyzetnek” is minősülhet, ami Japán részéről adott esetben katonai válaszlépéseket is kiválthat.

Ez a Time szerint a Kína–Tajvan-viszonyról szóló legvilágosabb és legerőteljesebb megfogalmazás azóta, hogy Takaicsi mentora, a néhai Abe Sindzó volt miniszterelnök 2021-ben kijelentette: „A tajvani vészhelyzet egyben japán vészhelyzet is, és így a japán–amerikai szövetség vészhelyzete.”

Hiába a kínai követelés, a Tajvan-párti Takaicsi nem volt hajlandó visszavonni kijelentéseit, azt mondta, azok „összhangban állnak a kormány hagyományos álláspontjával”.