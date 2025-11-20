Tovább folyik vita, hogy meglennénk-e orosz olaj nélkül: a Mol az Európai Bizottsághoz fordult

A Horvátországon keresztül Magyarországra érkező Adria olajvezeték az egyik legfontosabb útvonala lenne az ország ellátásának, ha le kellene mondani az orosz olajról. Az Adria kapacitása körül azóta folynak a viták, mióta az Európai Unió és Amerika is szankcionálja az orosz kőolaj vásárlását. A magyar kormány fő érve, hogy orosz források nélkül nem lehet ellátni az országot a szükséges mennyiségű olajjal. Elsősorban erre hivatkozva kapott Magyarország és Szlovákia is átmeneti engedményt, így továbbra is vásárolhatunk orosz olajat.

A Mol és szlovák leányvállalata, a Slovnaft is vitában van az Adria vezetéket működtető Janaffal az olajvezeték kapacitását illetően. Ez a vita érkezett most egy újabb fázisába azzal, hogy a két Mol-vállalat az Európai Bizottság Versenyjogi Főigazgatóságához fordult.



Fotó: Piotr Polak/MTI/MTVA

A két cég azt írta az Európai Bizottságnak, hogy a Janaf arról tájékoztatta őket, hogy csak akkor kapják meg a már megvásárolt és szállításra beütemezett nyersolajat, ha a Mol és a Slovnaft beleegyezik további mennyiségek vásárlásába, ami a Janaf rendszerébe „technikai készletként” kerül be.

„Az Adria vezeték üzemeltetőjének kérése meglepetésként érte a MOL-t, mivel ez korábban nem volt probléma a Janaffal való együttműködésében, és a szerződésben sem szerepel ilyen kitétel. Ráadásul a kérés szembe mehet a cégek által aláírt szerződés feltételeivel” – áll a cég közleményében. A Mol azt is állítja, hogy „nemrégiben a Janaf nem tudta időben leszállítani a megrendelt mennyiséget, és jelezte, hogy a jövőben is csak hasonló feltételek mellett tudja teljesíteni a szállítást. Ez a gyakorlat azonnali és komoly következményekkel jár, mivel a Janaf infrastrukturális pozícióját kihasználva egyoldalú változtatásokat hajt végre a nem orosz nyersolaj szállításához való hozzáférést szabályozó szerződésben.”

A cég szerint ez aláássa a Mol és a Slovnaft képességét arra, hogy beszerezze a jogszabályi megfeleléshez szükséges nem orosz kőolaj mennyiségeket.