Trump aláírta az Epstein-akták nyilvánosságra hozását elrendelő törvényjavaslatot

Miután Donald Trump amerikai elnök a hét elején nagyon hangosan közölte, hogy „nincs rejtegetnivalónk”, és arról posztolt, hogy a republikánus képviselőknek meg kell szavazniuk az Epstein-akták nyilvánosságra hozását, most alá is írta az Epstein-akták nyilvánosságra hozását elrendelő törvényjavaslatot.

Fotó: ROBERTO SCHMIDT/Getty Images via AFP

A BBC szerint a törvényjavaslat előírása szerint az igazságügyi minisztériumnak 30 napon belül kell közzétennie az Epstein-ügyben folytatott nyomozással kapcsolatos összes információját „kereshető és letölthető formátumban”.

A törvény alapján nyilvánosságra hozandó Epstein-akták ban a Jeffrey Epsteinhez köthető bűnügyi nyomozások dokumentumai vannak, köztük az áldozatok és tanúk vallomásai is. A dokumentumok közt van az igazságügyi minisztérium belső levelezése is, repülési naplók és lista, illetve adatok az Epsteinhez kapcsolódó személyekről és szervezetekről.

Trump és Epstein évekig barátok voltak, de az elnök szerint a 2000-es évek elején, két évvel Epstein első letartóztatása előtt összevesztek. Trump következetesen tagadta, hogy bármilyen, Epsteinhez köthetőt törvénysértést követett volna el.

A képviselőházi demokraták pár napja nyilvánosságra hoztak olyan e-maileket, amikben Epstein arról ír, hogy Trump „tudott a lányokról”, illetve azt írta Trumpról:„Én vagyok az, aki le tudja győzni” illetve „Tudom, milyen mocskos Donald”.

Hétfő este újságíróknak nyilatkozva Trump azt mondta, hogy a republikánusoknak „semmi közük Epsteinhez. Ez valójában a demokraták problémája. A demokraták voltak Epstein barátai, mindannyian”.