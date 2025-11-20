Visszahívták a forgalomból a 100 grammos, karamellás Milkát

Műanyagdarabok lehetséges jelenléte miatt visszahívta a forgalomból a Mondelez Hungária Kft. az általa forgalmazott 100 grammos, karamellás Milka táblás csokoládét.

Forrás: NKFH/Facebook

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint az érintett termék minőségmegőrzési ideje 2026. február 20., tételazonosítója OSV1252133, illetve OSV1252141.

Az NKFH azt kéri a vásárlóktól, hogy ha az ismertetett tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak, akkor ne fogyasszák el a csokoládét. (via MTI)

