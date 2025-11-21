A Fehér Ház védelmébe vette Trumpot, amiért malackának nevezett egy újságírót

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Donald Trump azért nyerte meg újra a választást, mert szókimondó, a média képviselőinek pedig értékelniük kellene, hogy rendszeresen válaszol a kérdéseikre – mondta Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője, aki bevédte az elnököt a malackázós eset miatt.

Karoline Leavitt
Fotó: CELAL GUNES/Anadolu via AFP

Az amerikai elnök múlt pénteken az Air Force One repülőgépen adott interjút újságíróknak, amikor Catherine Lucey, a Bloomberg újságírója megkérdezte tőle, hogy ha semmi rá terhelő sincs az Epstein-aktákban, akkor miért viselkedik úgy, mintha mégis lenne bennük valami terhelő. Trump ekkor rámutatott az újságíróra, és azt mondta neki, hogy: „Csend legyen, malacka!”

„Jelzi, ha álhírt hall, és frusztrálttá válik azoktól az újságíróktól, akik hamis információkat terjesztenek. Ugyanakkor példátlan hozzáférést biztosít a sajtónak, és szinte naponta kérdezhetik”

– mondta Leavitt. Azt viszont nem fejtette ki, milyen „álhírre” vagy „hamis információra” reagált az elnök, amikor malackának nevezte az újságírót.

A megjegyzés heves tiltakozást váltott ki, számos újságíró elítélte az esetet. A CNN műsorvezetője, Jake Tapper az X-en undorítónak és teljesen elfogadhatatlannak nevezte a kijelentést, míg Gretchen Carlson, a Fox News korábbi műsorvezetője szerint az megalázó és szégyenletes volt.

Trump régóta ellenséges hangnemben beszél a vele kritikus újságírókkal, de ezen a héten különösen élesen támadta őket. Kedden Mary Bruce-t, az ABC News tudósítóját nevezte szörnyű embernek az Ovális Irodában. A riporter Mohamed bin-Szalmán szaúdi trónörököst kérdezte a Hasogdzsi-gyilkosságról, valamint arról, miért nem hozza nyilvánosságra Trump az Epstein-iratokat. „Elnök úr, miért vár a Kongresszusra az Epstein-iratok közzétételével? Miért nem teszi meg most?” – kérdezte Bruce.

Fotó: JIM WATSON/AFP

Nem a kérdés zavar, hanem a hozzáállása. Úgy gondolom, ön szörnyű riporter. Ahogy felteszi ezeket a kérdéseket. Egy nagyra becsült emberhez fordul, és egy szörnyű, engedetlen, borzalmas kérdést tesz fel neki”

– felelte Trump. A történtek után az amerikai újságírók szövetsége közleményben ítélte el Trump megnyilvánulásai. „Ezek az esetek nem elszigeteltek, egyértelmű mintázatba illeszkednek – gyakran nők ellen irányuló ellenségességgel –, ami aláássa a szabad és független sajtó szerepét” – írták.

A szervezet ügyvezető igazgatója, Caroline Hendrie szerint a női újságírók megalázását és sértegetését nem szabad eltűrni. „Amit kimondunk – és amit nem mondunk ki –, az jelzi a világnak, mennyire tartjuk fontosnak az emberi jogokat és a véleményszabadságot. Ha az amerikai vezetők bagatellizálják egy újságíró meggyilkolását, vagy megszégyenítik azokat, akik átláthatóságot követelnek, annak hatása messze túlnyúlik Washingtonon.” (Guardian)

külföld Egyesült Államok malacka média fehér ház bloomberg Donald Trump karoline leavitt újságíró usa