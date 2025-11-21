A jövő évi választásokig átmenetileg Tüttő Katát jelöli Karácsony Gergely főpolgármester-helyettesnek

Karácsony Gergely Tüttő Katát jelöli főpolgármester-helyettesnek – derül ki a főpolgármester Facebook-bejegyzéséből.

A szocialista politikust a politikai patthelyzet miatt csak jövő júniusig, az új kormány megalakulásáig választanák meg Karácsony tervei szerint, és díjazás nélkül, társadalmi munkában látná el a feladatot.

Karácsonynak a Fővárosi Közgyűlés tavaly októberi megalakulás óta nincs helyettese. Ő két személyt javasolt, kihívóját, Vitézy Dávidot és Kiss Ambrust, aki korábban is a helyettese volt. Végül azonban nem is szavaztak a jelöltekről, miután már előre látni lehetett, hogy nem lesz meg a többségi támogatottságuk. Sára Botond, a Fővárosi Kormányhivatal vezetője a bírósághoz fordult, a másodfokú ítélet pedig felszólította az önkormányzatot, hogy szüntesse meg a törvénytelen állapotot. A kérdés a jövő heti közgyűlésen így újra napirendre kerül majd.

Fotó: Kristóf Balázs/444

„Olyan embert jelölök, aki megfelel a törvényi előírásnak – közgyűlési tag, de nem polgármester vagy alpolgármester -, vállalja a feladatot és akiben megbízom. A közgyűlésben egyetlen ilyen ember van: Tüttő Kata” – írta a főpolgármester. „Kata az egyik legkiválóbb politikus, akivel valaha dolgoztam. Fiatal kora ellenére a közgyűlés legtapasztaltabb tagja és ezzel párhuzamosan a legmagasabb vezetői tisztséget tölti be, amit magyar valaha elért az Európai Unióban: ő az EU önkormányzati szervezetének, a Régiók Bizottságának az elnöke”. Az ottani megválasztását a fideszesek és az ellenzéki képviselők is támogatták.

Karácsony szerint a 2026-os választás előtt szinte lehetetlennek tűnik feloldani a fővárosi politikai patthelyzetet, ezért javasolja a közgyűlésnek, hogy csak az új kormány megalakulásáig válasszanak helyettest. „Utána úgyis új, remélhetőleg sokkal jobb korszak kezdődik a főváros életében”. Tüttő megválasztásával helyreállítanák a főváros törvényes működését, valamint: „kapnánk egy már bizonyított főpolgármester-helyettest és egy fantasztikus »nagykövetet« az EU-ban. Ez Budapest érdeke. Meglátjuk, ez kinek mennyire fontos”.