A kommentelő miniszterelnök elszabadult

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele e novemberi, havat és sok eső ígérő péntekre, benne olyan cikkekkel, minthogy:

Az élet itthon

Csütörtök este döbbenetes dolgok történtek a miniszterelnök közösségi oldalán: Orbán Viktorból előbújt a focis kommentelő, és másfél órán át beszélt összevissza a sportágról, egészen elképesztő és zavarba ejtő leágazásokkal. Tegnap történt amúgy az is, hogy az államosított sportlapban elkezdtek a magyar foci helyzete miatt méltatlankodni, és szintén tegnapi, félig focis hír, hogy elfogatóparancsot adtak ki a Ferencváros volt focistája ellen.

Bemutattuk azt is, ahogy az állam által megvásárolt műanyagmotorokkal fideszes politikusok kezdték el megszállni a bölcsődéket. És írtunk arról, hogy hátrébb lép a pártmunkától Zelcsényi Miklós, a Tisza költségvetési csalással gyanúsított programkoordinátora, átmenetileg távozik a Mikepércsi Anyák éléről Kozma Éva, aki a Tisza jelöltje lenne, és hogy Bódis Krisztával indulhat egy körzetben Csárdi Antal.

Csütörtökön derült ki, hogy péntektől megszűnik a magyar Szabad Európa, és írtunk arról is, hogy

és újabb részleteket közöltünk a gázmaffiás ügyről, ezúttal két külföldi kulcsszereplőt azonosítottunk.

Világ

Az új amerikai béketerv kiszivárgott részletei arra utalnak, hogy az oroszok nem vettek vissza az Ukrajna kapitulációját célzó követeléseikből, de Zelenszkij most nincs erős pozícióban: az ukránok a fronton is rosszul állnak, és az egyre magasabbra gyűrűző korrupciós botrány is csökkenti a mozgásterét. Írtunk röviden arról is, hogy az amerikai hadsereg vezetői közben már Kijevben tárgyalnak, Lengyelországban vádat emeltek két ukrán állampolgár ellen vasúti szabotázs miatt, és hogy majdnem megverték a lengyel nagykövetet Szentpéterváron, valamint hogy Oroszországban „LMBT-propagandának” minősítették Stephen King Az című regényét.

Az Egyesült Államokban közben Trump aláírta az Epstein-akták nyilvánosságra hozását elrendelő törvényjavaslatot, és pénteken elvileg a Fehér Házban találkozik majd Zohran Mamdanival.

Foglalkoztunk az egyre élesebbé váló kínai-japán diplomáciai botrányról is: a japán miniszterelnök Tajvanról szóló megjegyezése miatt Peking kész leállítani a tengeri élelmiszerek importját, és felszólította állampolgárait, hogy kerüljék Japánt.

Nem rossz, sőt, jó dolgok

Illusztráció: Botos Tamás

Életüket újra kezdő nők, a falvakban működő dinamikák és a falvak iránt Budapestről érzett egzotikus sóvárgás: a Nem rossz könyvek podcastban többek között ezekről beszélgettünk Tóth Marcsival, akinek idén jelent meg a Margó-díjas kötete, az Erdő van idebenn. És beszámoltunk arról is, hogy az Apám lánya lett a Verzió legjobb magyar dokumentumfilmje, pont az a film, amit jövő héten a 444 eseményén is meg lehet majd nézni.