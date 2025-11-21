A kommentelő miniszterelnök elszabadult

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele e novemberi, havat és sok eső ígérő péntekre, benne olyan cikkekkel, minthogy:
Csütörtök este döbbenetes dolgok történtek a miniszterelnök közösségi oldalán: Orbán Viktorból előbújt a focis kommentelő, és másfél órán át beszélt összevissza a sportágról, egészen elképesztő és zavarba ejtő leágazásokkal. Tegnap történt amúgy az is, hogy az államosított sportlapban elkezdtek a magyar foci helyzete miatt méltatlankodni, és szintén tegnapi, félig focis hír, hogy elfogatóparancsot adtak ki a Ferencváros volt focistája ellen.
Bemutattuk azt is, ahogy az állam által megvásárolt műanyagmotorokkal fideszes politikusok kezdték el megszállni a bölcsődéket. És írtunk arról, hogy hátrébb lép a pártmunkától Zelcsényi Miklós, a Tisza költségvetési csalással gyanúsított programkoordinátora, átmenetileg távozik a Mikepércsi Anyák éléről Kozma Éva, aki a Tisza jelöltje lenne, és hogy Bódis Krisztával indulhat egy körzetben Csárdi Antal.
Csütörtökön derült ki, hogy péntektől megszűnik a magyar Szabad Európa, és írtunk arról is, hogy
és újabb részleteket közöltünk a gázmaffiás ügyről, ezúttal két külföldi kulcsszereplőt azonosítottunk.
Az új amerikai béketerv kiszivárgott részletei arra utalnak, hogy az oroszok nem vettek vissza az Ukrajna kapitulációját célzó követeléseikből, de Zelenszkij most nincs erős pozícióban: az ukránok a fronton is rosszul állnak, és az egyre magasabbra gyűrűző korrupciós botrány is csökkenti a mozgásterét. Írtunk röviden arról is, hogy az amerikai hadsereg vezetői közben már Kijevben tárgyalnak, Lengyelországban vádat emeltek két ukrán állampolgár ellen vasúti szabotázs miatt, és hogy majdnem megverték a lengyel nagykövetet Szentpéterváron, valamint hogy Oroszországban „LMBT-propagandának” minősítették Stephen King Az című regényét.
Az Egyesült Államokban közben Trump aláírta az Epstein-akták nyilvánosságra hozását elrendelő törvényjavaslatot, és pénteken elvileg a Fehér Házban találkozik majd Zohran Mamdanival.
Foglalkoztunk az egyre élesebbé váló kínai-japán diplomáciai botrányról is: a japán miniszterelnök Tajvanról szóló megjegyezése miatt Peking kész leállítani a tengeri élelmiszerek importját, és felszólította állampolgárait, hogy kerüljék Japánt.
Életüket újra kezdő nők, a falvakban működő dinamikák és a falvak iránt Budapestről érzett egzotikus sóvárgás: a Nem rossz könyvek podcastban többek között ezekről beszélgettünk Tóth Marcsival, akinek idén jelent meg a Margó-díjas kötete, az Erdő van idebenn. És beszámoltunk arról is, hogy az Apám lánya lett a Verzió legjobb magyar dokumentumfilmje, pont az a film, amit jövő héten a 444 eseményén is meg lehet majd nézni.
Szombat napközben viszont sok helyen olvadni fog, de estére érkezik egy újabb hullám.
„Nehogy már nekem idejön valaki, és elmagyarázza nekem, hogy mi a futball. Hát hogy?” Döbbent beszámoló az estéről, amikor Orbán Viktor olyan őszinte volt, mint évtizedek óta soha.
A 28 pontos dokumentum kiszivárgott részletei arra utalnak, hogy az oroszok nem vettek vissza az Ukrajna kapitulációját célzó követeléseikből. De Zelenszkij elnök most nincs erős pozícióban: az ukránok a fronton is rosszul állnak, és az egyre magasabbra gyűrűző korrupciós botrány is csökkenti a mozgásterét.
Műanyag járgányokat osztogat az állam a legkisebbeknek országszerte. A helyi fideszeseknek hálálkodhatnak érte. A nyuszimotorok szimbolizálják a kisgyermekek mindennapjait.
Életüket újra kezdő nők, a falvakban működő dinamikák és a falvak iránt Budapestről érzett egzotikus sóvárgás: többek között ezekről beszélgettünk Tóth Marcsival, akinek idén jelent meg a Margó-díjas kötete, az Erdő van idebenn.
Kemény kritikák jelentek meg az államosított Nemzeti Sportban arról, hogy mire jutott a magyar futball a stadionépítésekkel és az irtózatos mennyiségű közpénzzel. De ki a felelős?
Edouard Ndjodót garázdaság miatt körözik.
Döntését a közelgő vizsgaidőszakkal indokolta.
Az akkugyárak ellen küzdő debreceni civilek szerint a pártpolitika és az egyesületi tagság nem fér össze. Kozma Éva a hajdú-bihari 4-es körzetben indul a Tisza előválasztásán. Ha jelölt lesz, végleg lemond.
Az országgyűlési képviselő függetlenként indul a választáson.
A Szabad Európa 2020-ban tért vissza Magyarországra, mert az amerikai képviselők nem látták biztosítottnak a sajtó szabadságát Magyarországon. Most a Trump-adminisztráció nem finanszírozza tovább a szerkesztőséget.
Az apja magánklinikáját üzemeltető cégben lett 25 százalékos tulajdonrésze. A cég idén és tavaly összesen 426 millió forintnyi osztalékot fizetett ki.
A nagykövet többször is meglátogatta Bossányi Zsuzsát, aki szerinte megfelelő fizikai és mentális állapotban van.
A rendőrség hamarosan meghallgatja az ügyben a fővárosi kormányhivatal vezetőjét.
A több tízmilliárd forintnyi adót elcsaló cégláncolat ilyen külföldi vállalatoknak köszönhetően szerezhette be áfa nélkül a földgázt. Mindkettőnek volt magyar gázkereskedelmi engedélye, de mindkettőét visszavonták, figyelemre méltó indoklásokkal. Egy érdekes lengyel szál is felbukkan a történetben.
Kiszivárgott egy terv, ami alapján az ukránoknak olyan területeket is, amiket az oroszok még nem foglaltak el.
A vádlottak a hétvégén elmenekültek az országból.
Az orosz aktivisták Ukrajna támogatása ellen tiltakoztak.
A regényt már kivonták a könyvpiacról.
30 napja van az igazságügyi minisztériumnak, hogy közzétegyék a dokumentumokat, „kereshető és letölthető formátumban”.
A frissen megválasztott New York-i polgármester pénteken megy a Fehér Házba.
A japán miniszterelnök Tajvanról szóló megjegyezése miatt Peking kész leállítani a tengeri élelmiszerek importját, és felszólította állampolgárait, hogy kerüljék Japánt. Kína hiába követeli, a japán miniszterelnök nem hajlandó visszavonni a szavait.
Jövő héten megnézheted velünk, még az országos premier előtt.