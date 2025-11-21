Aggályosnak találja a magyar hulladékgazdálkodási koncessziót Brüsszel, kötelezettségszegési eljárást indítottak

Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy kötelezettségszegési eljárást indít és felszólító levelet küld Magyarországnak, mivel nem tartotta be az uniós szabályokat a hulladékgazdálkodási koncesszió odaítélésekor. A Bizottság szerint diszkriminatívak voltak az eljárás során alkalmazott jogosultsági kritériumok, a koncesszió 35 éves időtartama pedig több mint, amint az uniós irányelvek megengednek.

Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Mint ismert, a magyar állam 2022-ben kötött 35 évre szóló koncessziós szerződést a Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel. Magyarországnak két hónapja van válaszolni a felvetett kifogásokra, megfelelő válasz hiányában a Bizottság indokolással ellátott vélemény kiadásáról dönthet.

Emellett egy másik ügy miatt is kötelezettségszegési eljárást indít a Bizottság Magyarországgal és Bulgáriával szemben. Brüsszel szerint ugyanis nem sikerült megfelelően átültetni a hazai jogrendbe a büntetőeljárásban gyanúsítottaknak és vádlottaknak nyújtott költségmentességre vonatkozó uniós irányelveket. Véleményük szerint nem minden, az irányelv hatálya alá tartozó személy fér hozzá költségmentességhez. (hvg.hu)