Akár 15 centi hó is eshet a hegyekben péntek estig

Döntően borult lesz az ég, sokfelé, több hullámban - főként hazánk keleti kétharmadán - várható csapadék: a Dunántúlon és az északi hegyekben már korábban, majd késő délutántól, estétől nyugat felől síkvidéken is egyre többfelé havas esőre, havazásra van kilátás.

A HungaroMet előrejelzése szerint a magasabb helyeken vastagabb hótakaró is létrejöhet, míg síkvidéken inkább a vékonyabb, vizes, olvadozó hóréteg lehet a jellemző. Az Időkép azt írta, akár 10–15 centi friss hó is összejöhet pénteken. Szombat napközben viszont sok helyen olvadni fog, de estére érkezik egy újabb hullám. A Dobogókőn már havazott is:

Esőből viszont szinte az egész ország kap majd bőven: szombat délutánig néhol akár a novemberben szokásos csapadékmennyiség kétharmada is lehullhat. A legvalószínűbb előrejelzés szerint a legtöbb csapadék szombat délutánig a Dunántúl keleti–délkeleti részén, a főváros környékén és az Északi-középhegységben várható. A hőmérséklet csúcsértéke általában 0 és 7 fok között alakul, de a délkeleti, keleti határvidéken 10 fok körüli értékek is lehetnek. Késő estére -2 és 5 fok közé hűl le a levegő.