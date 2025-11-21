Csütörtök este Orbán egyszerre volt Kádár, Horn Gyula és mocskosfradi666, a lelkes kommentelő

Senki sem tudta elképzelni, Orbán Viktor valójában mire készül, amikor csütörtökön napközben bepromózta a Facebookon, hogy este 8-kor Van-e élet a halál után? címmel fog élőben beszélgetni Hajdú B. István sportkommentátorral és Bognár György edzővel – illetve mint később kiderült, Petrovics-Mérei Andrea sportriporterrel is, aki valamiért kimaradt a legtöbb felvezetésből.
Arra azonban, ami aztán történt, tényleg senki sem számíthatott, beleértve a Fidesz és a kormány legszűkebb vezetését, és jó eséllyel Orbán családtagjait is.
Apró előízelítőnek legyen annyi, hogy a top 5 legmeglepőbb történés közé be sem került nálam, hogy Orbán a műsorban visszatérően szívatta, alázta, piszkálta, fingatta a Fidesz pártigazgatóját, az eddigi összes választási kampány kulcsfiguráját, a Fradi-elnök Kubatov Gábort. Aki természetesen nem volt jelen, bát a produkció akkor sem lehetett volna viccesebb, ha az érintett ott ugrál az asztalon.
Olyan volt az egész, mint azok a jó értelemben vett kretén filmvígjátékok, amik arra a sémára épülnek, hogy a trágár, szenilis öreg tata vagy a szexmániás anyóka vállalhatatlan dolgokat művel, mi meg hüledezve gurulunk a röhögéstől.
