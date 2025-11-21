Emberkereskedelem miatt életfogytiglanra ítéltek egy volt Fülöp-szigeteki polgármestert, aki valójában kínai a hatóságok szerint

Egy Fülöp-szigeteki bíróság csütörtökön emberkereskedelem vádjában ítélt el egy volt polgármestert, aki a hatóságok szerint kínai állampolgár. A polgármester az északi tartományban segített egy illegális online játékkomplexum létrehozásában, ahol több száz állampolgárt kényszerítettek csalások elkövetésére, írja a CNN.

Alice Guót hét másik filippínó és kínai vádlottal együtt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte a bíróság, és elrendelte, hogy fizessenek fejenként 2 millió peso (több mint 11 millió forint) pénzbírságot, valamint kártalanítsák az emberkereskedelem több áldozatát, akik feljelentést tettek. Guo tagadott minden ellene felhozott vádat, és azt állítja, hogy filippínó állampolgár.

Alice Guo Fotó: JAM STA ROSA/AFP

Az elmúlt években Délkelet-Ázsiában felvirágoztak a hatalmas, csalásra szakosodott online központok, amelyekkel az ENSZ szerint több százezer embert sodortak gyakorlatilag rabszolgasorba a bandák. Arra kényszerítették az embereket, hogy kamu románcokkal, hamis befektetési ajánlatokkal és illegális szerencsejáték révén pénzügyileg kizsákmányolják az áldozatokat.

A Fülöp-szigeteken a csaló cégek gyorsan hatalmas komplexumokat építettek épületekkel, vagy luxus irodákat béreltek Manila pénzügyi negyedeiben, és nagyszámú munkavállalót mozgattak a hatóságok megvesztegetésével.

A Fülöp-szigeteki hatóságok azt állítják, hogy Guo egy Guo Huaping nevű kínai állampolgár, aki hamis filippínó állampolgárságot állított fel, hogy indulhasson a Tarlac tartomány északi részén található Bamban város polgármesteri posztjáért, ahol ő is egy ilyen csalóközpontot üzemeltetett.

„A földterületeket és épületeket arra használták, hogy elszállásolják az emberkereskedelem áldozatául esett munkásokat, és csalóként dolgoztassanak” – áll a bíróság határozatában.

A Fülöp-szigeteki biztonsági tisztviselők szerint a Guo és más kínai állampolgárok által működtetett átverőközpontokat Kína kémkedésre is használhatta. Guót nem vádolták kémkedéssel, és tagadja, hogy bármilyen kapcsolata lenne a kémvilággal.

Guót tavaly menesztette polgármesteri posztjáról egy állami ombudsman súlyos kötelességszegésre hivatkozva. 2024 júliusában elmenekült a Fülöp-szigetekről, de Indonéziában ráakadtak, ahol letartóztatták és visszatoloncolták a Fülöp-szigetekre. Tavaly óta őrizetben van.