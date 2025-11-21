Felfoghatatlan mértékű profitot termelt Mészáros Lőrinc cége a Lázárnak fontos vasútfelújításon is

2023 szeptemberében egy elöregedett vasútvonalról beszélt az ország. Hogy a témát címlapon tárgyalták az újságok, ahhoz nagyban hozzájárult, hogy a területért felelős miniszter, Lázár János ilyeneket üzent a nyilvánosságban a felügyelete alatt álló MÁV vezetésének:
„Arra szeretném kérni a sajtón keresztül a MÁV vezetését, hogy ne okoskodjanak, hanem csinálják azt, amire utasítottam őket, garantálják az emberek biztonságát, azonnal kezdjék meg a helyreállítást.”
Az úgynevezett egyes fővonalról, a Budapest–Hegyeshalom vasútvonalról van szó, arról, amelyen az ország talán legfontosabb járatai, a Budapest–Bécs Railjetek is közlekednek.
A Budapest-Hegyeshalom-Rajka vasútvonal Trianon óta Magyarország legfontosabb közlekedési folyosója. A pálya rossz állapota miatt sebességkorlátozást vezettek be rajta, Lázár pedig tisztogatásba kezdett a történtek miatt.
A Közlekedő Tömeg civil szakmai szervezet szerint a Biatorbágy-Szárliget szakaszt az elmúlt 40 évben senkinek sem jutott eszébe karbantartani, emiatt a síneket rögztíő csavartiplik egyszerűen elporladtak.
A MÁV-ból és a minisztériumból is többeket kirúgtak, amiért sebességkorlátozást kellett bevezetni az 1-es fővonalon.
Szerinte az 1-es fővonalon „haváriahelyzet van”, ahol az utasok biztonsága az első, a pénzügyi elszámolás másodlagos kérdés.
