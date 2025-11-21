Fúrótornyokkal rakná tele Florida és Kalifornia partjait Donald Trump

Az amerikai Belügyminisztérium a „növekvő energiaigényének” kielégítése érdekében állította össze a legújabb javaslatát, amelynek értelmében 2026 és 2031 között 34 tengeri helyszínt ajánl fel kiaknázásra Alaszka partjainál, a Mexikói-öbölben és a Csendes-óceánon, nagyjából 1,27 milliárd hektáron, írja az Axios.

A javaslat gyorsan kritikát váltott ki a természetvédők és a törvényhozók részéről is, akik figyelmeztettek, az ötlet fenyegeti a part menti közösségeket és a vadvilágot. Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója egyenesen úgy nyilatkozott:

„Trump idióta terve veszélyezteti a part menti gazdaságunkat, közösségeinket és árt a kaliforniaiak jólétének”. Szerinte ez egy felelőtlen kísérlet, hogy eladja a partvonalunkat nagy olajcégeknek, de nem fogja hagyni, hogy megvalósuljon. Az állam az 1969-es Santa Barbara-i olajkatasztrófa óta szigorúan korlátozza a parti vizeken történő olajkitermelést.

Az Axios szerint a terv egy sor jogi és kommunikációs csatát hozhat magával, miközben az olaj iránti kereslet egyáltalán nem garantálható hosszú távon.