Gulácsi a „család az család” melletti kiállásról: Sose volt bennem, hogy bárcsak ne tettem volna ezt a kijelentést

„A célunk igazából az volt, hogy egy erkölcsi és társadalmi témában – ami számunkra egyébként fontos, és ahol úgy éreztük, hogy a mi értékeinkkel esetleg szembemennek a dolgok – ott megszólaljunk. Annál, hogy egy gyermek egy szerető családban nőhessen fel, fontosabb dolog nincsen” – mondta Gulácsi Péter, az RB Leipzig jelenlegi, a magyar labdarúgó-válogatott korábbi kapusa a Friderikusz Podcastban.

Gulácsi 2021-ben, a meleg párok örökbefogadását ellehetetlenítő 9. alkotmánymódosítás után csatlakozott a „család az család” kampányhoz, és profi magyar sportolótól ritkán látott módon nyilvános oldalán üzente meg: „Minden embernek joga van az egyenlőséghez. Ugyanúgy, ahogy minden gyereknek joga van boldog családban felnőni, alkossa azt a családot bármennyi, bármilyen nemű, bármilyen színű, bármilyen vallású ember. Én kiállok a szivárvány családok mellett! Szólaljunk fel a gyűlölet ellen, legyünk elfogadóbbak és nyitottabbak!” A bejegyzéshez – ami után amúgy hamar elkezdte gyalázni a fideszes médiabirodalom – a kapus egy feleségével közös képet is csatolt.

A műsorban arról beszélt, hogy a nővére gyermekotthonokban dolgozott, ezért volt rálátása a helyzetre. „Szerintem ezt az esélyt elvenni a gyerekektől, ez nem politikai kérdés, hanem egyszerűen egy erkölcsi kérdés, mi sosem szerettünk volna ebből politikai témát csinálni”. Azt mondta, az üzenettel olyan értékeket próbáltak és próbálnak közvetíteni a gyerekeik felé is, amiket otthonról hoznak:

„Ez a szeretet, az elfogadás, az egymás iránti tisztelet, a nyitottság, amik mentén mi is élünk, és ennek mondott ellent igazából az, ami történt.”

Gulácsi akkori posztját eléggé felkapták, még Orbán Viktor is megszólalt, és azt mondta, hogy a válogatott kapus „az ellenkező irányba tett nyilatkozatot”, és minden ilyen vita megbontja a csapategységet. Ezután a szurkolók is elkezdték többet kritizálni, és azt kérni, hogy helyette Dibusz Dénes – azóta a Fradi DPK egyik alapítója – védjen.

A kapus azt mondta, rengeteg támadást kapott az online térben, de a válogatottban ezt nem annyira érzékelte, keveset volt itthon.

„Ugyanakkor sokan személyesen is gratuláltak a kiálláshoz is, az értékekhez is, amiket közvetítettünk, mert ki az, aki nem szeretne szeretetben, tiszteletben, elfogadás mellett élni. Ilyen ember szerintem a világon nincsen, éppen ezért nem volt sose az bennem, hogy bárcsak ne tettem volna ezt a kijelentést.”

A német klubja ugyan utólag értesült a posztról, de azt mondta, a szellemiség, a gondolkodásmód, amit a Lipcse képvisel, az ezzel teljesen egybefügg.

Fotó: MALTE OSSOWSKI / SVEN SIMON/dpa Picture-Alliance via AFP

A beszélgetés apropója Gulácsi életrajzi könyve volt, ami a napokban jelent meg. Ebben a pályafutása és élete fontos szakaszai mellett röviden írt erről az esetről is. Említette, hogy Szalai Ádám, a válogatott akkori csapatkapitánya is felhívta, hogy Csányi Sándor azt kéri, hogy a válogatott tagjai ne nyilvánítsanak véleményt kényes társadalmi kérdésekben. Orbán állításával ellentétben a válogatott egysége nem bomlott meg, a csapatra nem hatott az ügy.

„Kérdeztek többen is, mint szólok ahhoz, hogy a játékostársak nyilvánosan nem álltak ki mel­lettem, de én ezt akkor is meg tudtam érteni. Abból a gyűlölethullámból ugyanis, ami rám zúdult, senkinek nem akart részesülni. Tudjuk, mennyire ki van szolgáltatva ma a futball a poli­tikának, úgyhogy hiába vállal valaki történetesen más értékeket, a megélhetését, a családja jövőjét nem akarja kockáztatni. Ahogy az is előfordulhat persze, hogy nem mindenki értett velem egyet. Az üzenetünk lényege, hogy nincs azzal baj, ha másképp gondolkodunk a világról, egészen addig, amíg elfogadjuk a másikat”

– írta.

Gulácsi furcsállja azóta is, hogy ugyan nem javallt társadalmi ügyekben megnyilvánulnia egy válogatott játékosnak, abból viszont semmi gond nem származik, ha valaki politikai videókban vagy kampányrendezvényeken jelenik meg. Szerinte sokan a véleménye miatt kisebbítik a sportban elért teljesítményét, de túl van rajta, büszke, hogy nem maradt csendben, a botrány pedig lecsengett.