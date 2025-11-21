Hadházy: 1,1 milliós bőrönddel utazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf a fapados járaton

Múlt héten vasárnap tett közzé Hadházy Ákos egy fotót arról, hogy a honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczy Kristóf egy fapados járattal jött haza Londonból. Most újabb fényképet posztolt a politikus, amelynek fókuszában ezúttal a miniszter luxusbőröndje áll.

„Előkerült a milliós luxusbőrönd szegény honvédelmi miniszternél, ha már a Főnök utasítására fapadossal kellett utaznia”, írja legújabb Facebook-bejegyzésében.

A Louis Vuitton bőrönd ára Hadházy szerint valamivel több mint 1,1 millió forintba kerül, amivel egyébként poggyászfeladás előtt kapták lencsevégre Szalay-Bobrovniczkyt. Hadházy szerint ezzel a bőrönddel utazott a miniszter Amerikába is.