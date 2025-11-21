Hét országban akarnak tüntetni a Zara dolgozói a Black Friday napján

A Zara dolgozói tüntetésekkel készülnek a november 28-ai Black Friday-re. Hét európai országban akarnak tiltakozni, céljuk a cég a profitelosztó rendszerének újbóli bevezetése.

A tüntetők a belgiumi, franciaországi, luxemburgi, németországi, olaszországi, portugáliai és spanyolországi nagyvárosok Zara-üzletei előtt tiltakoznak majd. Az akciót szervező szakszervezet képviselője azt mondta, hogy a Zara-boltokat tulajdonló Inditex a koronavírus-járvány előtt profitelosztó rendszert működtetett. A tüntetők azt követelik, hogy a hatalmas profittal rendelkező cég újra igazságosan ossza szét a nyereségét a dolgozói között.

Fotó: NORIKAZU TATEISHI/The Yomiuri Shimbun via AFP

Egyelőre nem lehet tudni, hogy hány dolgozó vesz majd rész a tüntetéseken. A 2022-es Black Friday napján egyébként az Inditex spanyolországi dolgozói tüntettek magasabb bérekért. Három hónappal később a cég átlagosan 20 százalékkal emelte meg spanyolországi béreit.

A világ egyik legnagyobb divatáru-kiskeredelmi lánca sikeres éveken van túl. A koronavírus-járvány vége óta jelentősen nőtt a bevétele, így az anyacég részvényeinek értéke is megduplázódott. (via Reuters)