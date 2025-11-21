Lázár bejelentette, hogy új és Svájcból leselejtezett vonatokat vesz az állam

A nemrég magyar állami tulajdonba került GySEV 11 darab új Flirt vonatot vásárol a Stadlertől – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter Szolnokon, a vállalat új gyártócsarnokának felavatásán.

„Az első jármű remélem nem 2027 végén, hanem már 2027 elején rendelkezésünkre fog állni” – mondta Lázár, hozzátéve, hogy tervben van további 10 új jármű megvásárlása is 40 milliárd forint értékben. Lázár szerint a MÁV nagyobb kihívások előtt áll. A járműpark 50-60 éves, a szolgáltatás javítása érdekében a kormány Svájcból szerezne be leselejtezett járműveket.

„A magyar kormány kész arra, hogy a 15–20 éves használt járműveket átvegye, Magyarországon forgalomba állítsa”

– mondta Lázár, aki szerint a svájci minőség akár 30–40–50 évig is kitart. Még idén 93 használt Stadler-motorvonat megvásárlásáról kötnek megállapodást 80 milliárd forintért, Lázár szerint ez nagyon jó üzlet és lehetőség. A szerelvények szállítását, felújítását, szervizelését a Stadler végezi. A svájci vonatok Debrecen és Miskolc, az új járművek pedig Sopron, Szombathely és Budapest között közlekednek majd.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A miniszter megígérte azt is, hogy teljesen újjáépítik a HÉV-hálózatot, elsőként a szentendrei vonalat. 54 darab új HÉV beszerzésére indítanak tendert, az állam 350 milliárd forintos kötelezettséget vállal, hogy ki tudjuk vonni a forgalomból a 60 éves szerelvényeket.

Zárásként Lázár bejelentette azt is, hogy a MÁV bevásárolja magát a Dunakeszi Járműjavítóba, többségi tulajdont szerez felszámolás alatt lévő cégben. A kormányközeli Ganz-Mavag októberben jelentette be partnereinek, hogy fizetésképtelen, a cégcsoport tagja a Dunakeszi Járműjavító is. (via 24.hu)