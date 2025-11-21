Lezuhant egy indiai vadászgép a Dubai Air Show-n

Egy bemutató repülés közben zuhan le egy indiai HAL Tejas vadászgép a Dubai Air Show-n, az Al Maktoum Nemzetközi Repülőtéren az AP jelentése szerint. A balesetet követően fekete füst gomolygott a repülőtér felett és szirénákat lehetett hallani. Az eset után a légibemutató minden látogatóját evakuálták.

Az Indiai Légierők az X-en azt írta, a pilóta a balesetben életét vesztette. A baleset okainak feltárására pedig vizsgálóbizottságot állítanak fel.

A 19. Dubai Airshow november 17. és 21. között kerül megrendezésre Dubaiban. A légibemutatót a világ egyik legnagyobb kiállításának tartják a repülőgépiparban és a védelmi iparban. A Dubai Airshow 2025 weboldala szerint az esemény több mint 148 000 látogatót és kiállítót vonzott 1500 vállalattól. A halálos baleset a hétfőn kezdődött légibemutató utolsó napján történt. (Meduza)