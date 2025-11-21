Már nem Pesten keresztül vezet a legyorsabb út Pozsonyból Kassára

Rendszeres repülőjáratot indított a Wizzair Pozsony és Kassa között, ezzel újra volt közvetlen légi összeköttetés a két legnagyobb szlovák város között.

A közepes méretű kormányzati csinnadrattával indított első járat szlovák kormányzati támogatással közlekedik, egy irányba 70 euróban van maximálva a jegyár, de a dinamikus árazás miatt ez ennél jóval alacsonyabb is lehet.

Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto via AFP

Ezzel együtt bizonyára nem ez lesz a leggyakrabban választott közlekedési mód a két város között. Mivel a kelet-nyugat irányú szlovák autópálya még mindig csak szakaszokban létezik, sokan Magyarországon keresztül, az M1-M3-M30-on járnak Pozsonyból Kassába, mert idáig sokszor az volt a leggyorsabb - úgy nem egész öt óta a menetidő. Repülővel ez nagyjából negyven perc lesz.