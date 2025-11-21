Mészáros Lőrincék újabb ügyben támadták be Lázár minisztériumát, de megint elbuktak

A választás felé közeledve egyre több olyan eredmény születik a kormányzati közbeszerzéseken, amikhez nem nagyon lehettünk szokva az elmúlt években. Amióta a Fidesz is kénytelen legalább kommunikációs szinten kezdeni valamit a luxizás és az oligarchizmus jelenségével, néha már Mészáros Lőrincék is elbuknak egy-egy tendert - a nekik nem kedvező döntést pedig aztán rendre megtámadják.

Ez történt a Gubacsi vasúti híd 27 milliárd forintos kivitelezésénél, ahol a Mészáros-féle V-Híd azért támadta meg Lázár minisztériumának tenderét, mert az ÉKM maximum 10 százalékos nyereséghányadot engedett, amik ők keveseltek és jogszerűtlennek gondoltak - a kifogásaikat azonban a Közbeszerzési Döntőbizottság elutasította.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Mint azonban az Átlátszó észrevette, nem ez az egyetlen hasonló ügy. Szegeden az ipari park szennyvizének kezelésére írt ki az Építési és Közlekedési Minisztérium közbeszerzési eljárást, amire a Mészáros és Mészáros Zrt. is beadott egy ajánlatot, ezt azonban elbukták. A döntés után Mészárosék azonban ezt a döntést is megtámadták. Azt kérték, hogy a győztes Dél-Konstruktív Kft. ajánlatát nyilvánítsák érvénytelenné, mert szerintük a cég nem felel meg az alkalmassági követelményeknek.

A Mészáros és Mészáros Zrt. ezzel maga valósíthatta volna meg a projektet, a Közbeszerzési Döntőbizottság azonban most is ellenük döntött, mert a jogorvoslati kérelmük elkésett. Szegeden ezen kívül is elvesztettek Mészárosék a közelmúltban egy kiírást: a V4 ivóvízvezeték tervezési és kivitelezési feladatait szintén nem ők végezhetik el nettó 2,3 milliárdért.