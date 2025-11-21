Országos leállást hirdetnek dél-afrikai nőjogi szervezetek a nemi alapú erőszak miatt

Dél-afrikai nőjogi szervezetek országos tiltakozást szerveznek, hogy a nemi alapú erőszakot (gender-based violence, GBV) nyilvánítsák nemzeti válsághelyzetté – írja a BBC.

Dél-Afrikában a nemi alapú erőszak aránya a világon a legmagasabbak között van. A nőgyilkosságok száma ötszöröse a globális átlagnak, és csak idén január és március között 137 nőt öltek meg, több mint ezer nőt pedig megerőszakoltak.

Az egész egy gyorsan terjedő online kampánnyal indult, és pénteken egy országos „leállásban” csúcsosodik ki, épp a johannesburgi G20-találkozó előtt. Rengeteg híresség és hétköznapi ember lilára változtatta a profilképét, ami a mozgalom színe lett. A szervezők azt kérik a nőktől, hogy pénteken ne menjenek dolgozni vagy iskolába, „vonuljanak ki a gazdaságból” egy napra, és délben 15 percre feküdjenek a földre a meggyilkolt nők emlékére. A résztvevőket arra is kérik, hogy viseljenek feketét.

A G20 Women's Shutdown nevű tiltakozást a Women for Change szervezet viszi, ők indították az online kampányt is. Egy online petíciót már több mint egymillióan aláírtak, azt követelve, hogy a kormány sokkal keményebben lépjen fel. A Nemzeti Katasztrófavédelmi Központ viszont elutasította, hogy a GBV-t nemzeti katasztrófának minősítsék, szerintük erre nincs jogi lehetőség.

Fotó: PHILL MAGAKOE/AFP

Cyril Ramaphosa elnök ugyan azt mondta a G20 szociális csúcson, hogy Dél-Afrika már 2019-ben nemzeti válsághelyzetté nyilvánította a GBV-t és a nőgyilkosságot, de az aktivisták szerint ebből a gyakorlatban nem sok minden látszik. A Women for Change szóvivője, Cameron Kasambala úgy fogalmazott: rengeteg jó törvény született az évek során, csak épp nem hajtják végre őket rendesen. „Az erőszak szinte a kultúránk része lett” – mondta a BBC-nek. Szerinte ha a kormány valóban komolyan venné a problémát, azt a hétköznapokban is érezni lehetne.

A Grammy-díjas énekes, Tyla is csatlakozott a kampányhoz, sok más hírességhez és állampolgárhoz hasonlóan. Sokan lila szíveket, körömlakkot vagy ruhadarabokat posztolnak. Néhány nőt a munkáltatója viszont megpróbált lebeszélni a részvételről. Egy nagyvállalatnál dolgozó terméktervező például a lapnak azt mondta, megkérték, hogy ne vegyen részt a tiltakozásban.

Mások úgy érzik, a kormány tétlensége miatt kénytelenek saját kezükbe venni a védekezést. Lynette Oxeley hozta létre a Girls on Fire nevű csoportot, ami a nők fegyveres önvédelmét segíti. Dél-Afrikában legális önvédelmi célból lőfegyvert tartani, ha az embernek van érvényes engedélye.

A csoport legtöbb tagja már átélt valamilyen erőszakot. „Ez nem rendőrségi probléma, hanem nemzeti probléma” – mondta. Bár a csoportban megtanítják a nőket lőni, Oxeley szerint a fegyver használata csak a legvégső megoldás. „Nem arról van szó, hogy ténylegesen fegyverrel védd meg magad. Azt szeretném, hogy a nők másképp gondoljanak magukra, és ne hallgassanak tovább” – mondta. „Még ha nem is nyered meg a harcot, legalább harcolsz.”