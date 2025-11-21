Reuters: Az amerikaiak megfenyegették az ukránokat, hogy ha nem írják alá a béketervet, leállnak a fegyverszállítmányok és a hírszerzési információk megosztása is

A Reuters forrásai szerint az amerikai kormány megfenyegette Ukrajnát, hogy leállítja a fegyverszállítmányokat és a hírszerzési információk megosztását, ha az ukrán kormány nem írja alá az Egyesült Államok által javasolt, 28 pontos békemegállapodást.
A névtelenséget kérő források szerint az amerikaiak szoros határidőt is szabtak a követelésük teljesítésére. Azt akarják, hogy az ukránok hálaadás napjáig, vagyis november 27-ig írják alá a békéről szóló megállapodást. Az Egyesült Államok ukrajnai nagykövete azt mondta, hogy az amerikai kormány „agresszív határidőt” kért az ukránoktól a dokumentum aláírására.
Egy magas rangú amerikai tisztségviselő csütörtökön azt mondta a Reutersnek, hogy a béketerv véglegesítése előtt beszéltek Rusztem Umerovval, az ukrán biztonságpolitikai tanács titkárával, aki alapvetően egyetértett a tervvel, amit Zelenszkijnek is bemutatott.
Umerov viszont azt írta pénteken, hogy nem tárgyalt a béketervről, és nem is hagyta azt jóvá. Ehhez ugyanis nem is lett volna hatásköre.
Umerov pénteken Kijevben tárgyalt egy amerikai delegációval. A találkozó után azt mondta, az ukrán kormány nem fogad el olyan béketervet, ami sérti a szuverenitását. Zelenszkij korábban azt mondta, hajlandó tárgyalni a béketervről.
A 28 pontos béketerv szerint az ukránoknak olyan területeket is fel kellene adniuk, amiket az oroszok még nem foglaltak el. Le kellene mondaniuk a Krímről és Donbász régióról, míg Herszon és Zaporizzsje régiókban a jelenlegi érintkezési vonal mentén fagyasztanák be a frontot. Emellett jelentősen csökkenteniük kellene az ukrán hadsereg létszámát, és vállalniuk kellene, hogy sosem csatlakoznak a NATO-hoz.
A béketervtől ebben a cikkben írtunk bővebben.
Az ukrán tisztviselők szerint az új terv gyakorlatilag véget vetne a független Ukrajna létezésének. Zelenszkij ennél sokkal óvatosabban és diplomatikusabban fogalmazott.
A 28 pontos dokumentum kiszivárgott részletei arra utalnak, hogy az oroszok nem vettek vissza az Ukrajna kapitulációját célzó követeléseikből. De Zelenszkij elnök most nincs erős pozícióban: az ukránok a fronton is rosszul állnak, és az egyre magasabbra gyűrűző korrupciós botrány is csökkenti a mozgásterét.