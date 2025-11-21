Reuters: Az amerikaiak megfenyegették az ukránokat, hogy ha nem írják alá a béketervet, leállnak a fegyverszállítmányok és a hírszerzési információk megosztása is

A Reuters forrásai szerint az amerikai kormány megfenyegette Ukrajnát, hogy leállítja a fegyverszállítmányokat és a hírszerzési információk megosztását, ha az ukrán kormány nem írja alá az Egyesült Államok által javasolt, 28 pontos békemegállapodást.

A névtelenséget kérő források szerint az amerikaiak szoros határidőt is szabtak a követelésük teljesítésére. Azt akarják, hogy az ukránok hálaadás napjáig, vagyis november 27-ig írják alá a békéről szóló megállapodást. Az Egyesült Államok ukrajnai nagykövete azt mondta, hogy az amerikai kormány „agresszív határidőt” kért az ukránoktól a dokumentum aláírására.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij Fotó: HANDOUT/AFP

Egy magas rangú amerikai tisztségviselő csütörtökön azt mondta a Reutersnek, hogy a béketerv véglegesítése előtt beszéltek Rusztem Umerovval, az ukrán biztonságpolitikai tanács titkárával, aki alapvetően egyetértett a tervvel, amit Zelenszkijnek is bemutatott.

Umerov viszont azt írta pénteken, hogy nem tárgyalt a béketervről, és nem is hagyta azt jóvá. Ehhez ugyanis nem is lett volna hatásköre.

Umerov pénteken Kijevben tárgyalt egy amerikai delegációval. A találkozó után azt mondta, az ukrán kormány nem fogad el olyan béketervet, ami sérti a szuverenitását. Zelenszkij korábban azt mondta, hajlandó tárgyalni a béketervről.

A 28 pontos béketerv szerint az ukránoknak olyan területeket is fel kellene adniuk, amiket az oroszok még nem foglaltak el. Le kellene mondaniuk a Krímről és Donbász régióról, míg Herszon és Zaporizzsje régiókban a jelenlegi érintkezési vonal mentén fagyasztanák be a frontot. Emellett jelentősen csökkenteniük kellene az ukrán hadsereg létszámát, és vállalniuk kellene, hogy sosem csatlakoznak a NATO-hoz.

A béketervtől ebben a cikkben írtunk bővebben.