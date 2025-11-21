Szabó Sándor újraindul a szegedi egyéni parlamenti mandátumáért

Szabó Sándor a Facebookon jelentette be, hogy Szegeden újraindul az egyéni parlamenti mandátumáért. Az MSZP-s politikus 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is győzött a választókerületben.

Szabó azt írta, képviselői mandátumáról és a kormányváltásban vállalt szerepéről most is a szegedieknek kell dönteniük. Azért vállalja a feladatot, mert tartozik azoknak, akik három ciklus óta támogatják. „Bízom a szegediek bölcsességében, akik képesek választani: kire bízzák képviseletüket a parlamentben, és kire bízzák az ország kormányzását.”

A 2022-es választáson Szabón kívül csak a független, Pécsen jelölt Mellár Tamás tudott ellenzékiként vidéki választókerületben nyerni. Mellár már korábban bejelentette, hogy nem indul újra, és a tiszás jelöltet támogatja. Szabó az egyedüli ellenzéki politikus, aki a Fidesz 2010-es győzelme óta háromszor tudott vidéki választókerületben mandátumot szerezni.

Szabó Sándor Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Szabó körzetében a Tisza Párt Mágori Krisztinát, Szabó Balázst vagy Stumpf Pétert indítja. A tiszás jelöltjelöltekről két napja Botka László is posztolt. A szegedi polgármester „nagyon biztatónak” nevezte a jelölteket, akik szerinte minőségi javulást jelentenek a végzettségük, tudásuk alapján. Bár direktben nem írta le, bejegyzése hangulatából egyértelműen érződött, hogy Botka támogatja a tiszás jelölteket.

Ez azért érdekes, mert Szabó Sándor Botka régi szövetségese. A polgármester a korábbi választásokon mindig Szabót támogatta.