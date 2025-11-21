Tíz fővárosi képviselőjéből hármat az országgyűlési választásra versenyeztet a Tisza

Már tavaly, az egy időben megtartott EP- és önkormányzati választások idején sem volt meglepetés, hogy a Tisza Párt szeret újrahasznosítani – vagy legalábbis politikusi ambíciókat dédelgető jelöltjeit kénytelen ide is, oda is benyomni. 2024-ben a párt EP-listáján 12, fővárosi listáján 14 név szerepelt. Első helyen mindkettőn Magyar Péterrel, rajta kívül hatan voltak, akiket mind a két listára feltettek.

Így állt elő az a helyzet, hogy a váratlanul nagyarányú győzelem után néhányan kénytelenek voltak halmozni megszerzett pozícióikat: jelenleg Kollár Kinga és Gerzsenyi Gabriella egyszerre budapesti és EP-képviselő is, igaz, utóbbi csak azután került be a Fővárosi Közgyűlésbe, hogy Ordas Eszter frakcióvezető idén júliusban lemondott, és valaki másnak kellett elfoglalnia a képviselői helyét. A frakcióvezetői székbe akkor Ordas helyére Bujdosó Andrea ült.

A Tisza egyébként jelenleg éppúgy 10 fővel képviselteti magát a 33 fős Fővárosi Közgyűlésben, ahogy a Fidesz, vagyis az egyik legnagyobb erőt jelentik Budapesten.

A párt a 2026-os országgyűlési választásra úgy készül, hogy választókerületenként 3 jelöltből választhatják ki két körben az érdeklődők, hogy végül ki induljon egyéniben a színeikben. A kivétel Magyar Péter, az ő körzetében, Budapest 03-as választókerületében nem indul rajta kívül más.

Ami viszont már most látszik: a párt továbbra is újrahasznosítja jelöltjei egy részét. Olyanokat is, akik már kaptak máshová választói felhatalmazást, és betöltenek felelős pozíciókat.

Így a Fővárosi Közgyűlés Tisza-frakciójának három tagja is részt vesz a párt előválasztási folyamatában.

Elsőként érdemes kiemelni, hogy versenybe küldik Bujdosó Andreát, aki jelenleg a Tisza fővárosi frakciójának vezetője. Tavalyi bemutatkozó szövegében még azt írta:

„Célja a jó minőségű budapesti közszolgáltatások biztosítása, a Főváros gyarapodása, Budapest versenyképességének és stratégiai szerepének növelése. Ennek érdekében a közvagyon védelmére, a hatékony és átlátható közpénzfelhasználásra, a fejlesztési források rendelkezésre állására és az önkormányzati önrendelkezés visszaállítására irányuló lépéseket elengedhetetlennek tartja. Meggyőződése, hogy fővárosunk nemzeti kincs, melyet nem politikai érdekek, hanem szakmai értékek alapján kell működtetni és fejleszteni.”

A Tisza frakciója Bujdosó Andrea vezetésével érkezik a Fővárosi Közgyűlés október 29-ei ülésére

Fotó: Bankó Gábor/444

Ehhez képest nem a fővárosban, hanem Pest megye 3-as választókerületében indul, ott, ahol 2022-ben Menczer Tamás mindössze 1378 szavazattal győzte le Szél Bernadettet.

Bujdosó mostani bemutatkozásában szerepel többek közt, hogy 20 éve él Ürömön, és az is:

„Fontos ügyeket szeretne helyben képviselni: a gyorsan növekvő lakosság miatt a közszolgáltatások és az infrastruktúra fejlesztését, így a közösségi közlekedés, a közutak, a víz- és csatornahálózat modernizálását; a közintézmények – iskolák, idősellátás, egészségügyi ellátás – bővítését és színvonalának emelését; valamint egy olyan, biztonságos és élhető környezet kialakítását, ahol mindenki otthon érezheti magát.”

Bujdosó Andrea mellett a jelöltválasztás első fordulójában Györe-Szűcs Sándor projektvezető, szoftverfejlesztő és államigazgatás-informatikai szakértő, egykori egyetemi oktató, valamint Sasi-Nagy Edit jogász is indul, aki dolgozott korábban minisztériumokban is.

De nem Bujdosó Andrea indul a legmesszebb Budapesttől a fővárosi Tisza-frakcióból. Orbán Árpád, aki a tulajdonosi bizottság elnöke (legutóbb itt írtunk az általa vezetett bizottság tevékenységéről, még a Sziget-botrány kapcsán), egyenesen Bács-Kiskun megye 5. választókerületében méreti meg magát, mivel „lélekben mindig kiskunhalasi maradt. Erősen kötődik a szülőföldjéhez; szakmai tapasztalatát a vidékfejlesztésben és a munkahelyteremtésben is kamatoztatná, válságkezelési tapasztalatait pedig abban, hogy betemesse a Fidesz által kiásott árkokat.”

Bács 05. OEVK-ban, kiskunhalasi központtal Karsai-Juhász Katalin magyar-ének szakos tanár és Vass Antal, a városi kórház orvosa, baleseti sebész, egykori főosztályvezető orvos indulnak még Orbán Árpád mellett.

Itt 2022-ben bő 60 százalékkal győzött a fideszes Bányai Gábor az országgyűlési választáson, aki négy évvel korábban még „csak” 55,85 százalékkal húzta be mandátumát.

Orbán Árpád és Porcher Áron a Fővárosi Közgyűlésben Fotó: Németh Dániel/444

A Fővárosi Közgyűlésből az országgyűlési választás felé kacsintgató tiszások közül Porcher Áron legalább Budapesten indul, méghozzá a 15. OEVK-ban. Mint írja:

„Azért indul ebben a körzetben, mert látja, mennyire beszűkült Budapest mozgástere a kormányzati elvonások és politikai nyomás miatt.”

Érdekesség, hogy másokhoz hasonlóan az ő bemutatkozó szövegét is módosították azután, hogy a jelöltaspiránsokról szóló eredeti posztok kikerültek hétfő éjjel a Facebookra. Porcher esetében kivettek minden utalást arra, hogy az adott választókerületben élne.

Mellette Holló Szilárd ingatlanszakértő és szervezetfejlesztési tanácsadó, ingatlanvagyon-gazdálkodással foglalkozó vezető, illetve Nagy Zsombor informatikus, data scientist szerepel a Budapest 15-ös egyéni választókerületben induló tiszások listáján.

Amennyiben ő lesz a befutó, Porchernek jó eséllyel azzal a Dunai Mónikával kell megküzdenie, aki 2022-ben az egyetlen budapesti körzetet tudta elhozni a Fidesznek. Nem mellesleg itt indul a Demokratikus Koalíció színeiben Gy. Németh Erzsébet egykori főpolgármester-helyettes is.

Egyelőre természetesen még messze vagyunk attól, hogy ők hárman valóban megméressék magukat az országgyűlési választáson is: a választókerületekben kiállított három jelölt-jelöltből első körben a helyi Tisza-szigetek tagsága választ, egy kiesik, kettő bent marad. Közülük kerül ki a végső jelölt, rájuk november 25. és 27. között bárki szavazhat, aki az adott választókerületben él, és regisztrál a Nemzet Hangja oldalon (a folyamatról és a jelöltekről itt írtunk részletesen).

Ha bejutnak, kiesnek

Annyiban mindenesetre érdekes, hogy a Tisza olyanokat is indít az előválasztásán, akik már betöltenek választott tisztségeket, hogy ha jövőre bármelyikük mandátumhoz jutna, biztosan kiesnének a Fővárosi Közgyűlésből. Ráadásul a Tisza előzetes kommunikációja alapján a most bejelentett jelöltjelöltek kezét azután sem engedik el, hogy nem ők lesznek a befutók: háttérbeszélgetéseink alapján azt tervezik, hogy minél több választókerületben a végső jelölt kampányfőnöke az előválasztás második helyezettje lehet (nem feltétlenül, választhatnak mást is), mert legalább „ő is kap így valamit”. Azt is közvetítik a jelöltjelöltek felé, hogy ha vége az előválasztásnak, újra egy csapatként kell dolgozniuk.

Vagyis nem csak azokra várhat további munka az egyes választókerületekben, akik ténylegesen jelöltjei lesznek a Tiszának.

Ez felvet kérdéseket azzal kapcsolatban is, hogy azok, akik már most is politikai munkát végeznek (például a Fővárosi Közgyűlésben), hogyan látják majd el a feladataikat.

Az sem elhanyagolható kérdés, hogy mi lesz akkor, ha végül mondjuk az országgyűlési választáson mindhárom képviselő győz a saját körzetében. Ebben az esetben a fővárosi Tisza-frakcióból összeférhetetlenség miatt ki kell(ene) szállniuk, és a helyükre másnak kell(ene) beülnie.

Itt érkezünk el ahhoz a problémához, hogy hányan is szerepeltek tavaly a Tisza fővárosi listáján.

A 14 jelöltből 10 fő alakíthatott frakciót. Ordas Eszter lemondásával Gerzsenyi Gabriellának is be kellett ülnie, azaz három ember maradt a fővárosi listán: Magyar Péter, Kulja András és Lakos Eszter. Ők mindhárman EP-képviselők.

Közülük Magyar helyzete tűnik a legtisztábbnak. Nem csupán az borítékolható, hogy indul az országgyűlési választáson egyéni jelöltként, azt is jelezte – nem meglepő módon –, hogy a miniszterelnök-jelölti posztra is készen áll.

Marad tehát két kvázi „szabad gyök”, Lakos Eszter és Kulja András, akik esetlegesen beülhetnének a fővárosi Tisza-frakcióba. De mi van akkor, ha három hely ürül meg?

Akkor a Tisza nehéz helyzetbe kerül.

Ha a jelenlegi képviselők lemondanak a mandátumukról, az adott párt listájáról lehet őket pótolni. Ha nincs rajta elég ember, akkor így jártak: az üres hely betöltetlen marad.

Erről a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. paragrafusának vonatkozó passzusai rendelkeznek. Ezek értelmében ha az adott párt fővárosi listáján nincs több jelölt, akivel fel lehetne tölteni a megüresedett helyeket, a mandátumot a következő választásig nem töltik be. Ez alól az jelent kivételt, ha a képviselők száma annyira lecsökken, hogy az ellehetetleníti a közgyűlés működését. Ebben az esetben időközi választást kell kiírni.

A Fővárosi Közgyűlés működéséhez 17 fő szükséges.

Ez nem jelenti azt, hogy egy be nem töltött mandátum ne lenne hatással a működésére.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47. paragrafusa értelmében egy képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen az önkormányzati képviselőknek több mint fele jelen van. Egy egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához a jelen levő önkormányzati képviselők, egy minősített többséget igénylő javaslat esetén pedig az összes önkormányzati képviselő több mint a felének igen szavazata szükséges.

A betöltetlen önkormányzati képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni – szól a törvény.

A Tiszának az se mindegy, hogy jelenleg a Fidesz mellett ők adják a legtöbb képviselőt a közgyűlésben, így érdemi súlya van annak, hogy mikor milyen irányba szavaznak.

Ráadásul képviselő nem csupán összeférhetetlenség miatt mondhat le a mandátumáról, Ordas Eszter alig egy évvel a megválasztása után családi okokra hivatkozva szállt ki.

Ekkora súlya nyilván nincs a Fővárosi Közgyűlés szempontjából, de például Budapest 16. választókerületében a párt egyik legismertebb politikusával - nem mellesleg a Tisza EP-delegációjának vezetőjével, ha már újrahasznosításról beszélünk -, vagyis Tarr Zoltánnal együtt méreti meg magát Kiss Máté, aki közbeszerzési szakértőként segíti a fővárosi Tiszát, míg az emberi erőforrások bizottságának tiszás külső bizottsági tagja, Jakab Zsuzsanna Budapest 12-es választókerületben jelölt (ő azt a Nagy Ervint váltotta a bizottságban, aki viszont Dunaújvárosban került be a jelöltek közé).

Jelen tudásunk szerint a közgyűlés működését nem veszélyezteti a közelgő országgyűlési választás, a három tiszás képviselőn kívül csak Keszthelyi Dorottya (DK) jelezte, hogy elindul jövőre, illetve Barabás Richárd (Párbeszéd-Zöldek) jelentette be, hogy Humanisták néven új formációt gründol össze, amihez viszont csak listán kérik az emberek szavazatát, és arra fogják biztatni a támogatóikat, hogy egyéniben a Tisza Párt jelöltjeire szavazzanak.

Ez persze a jövőben még változhat, a Fidesz például egyelőre semmilyen hivatalos formában nem jelezte, hogy kiket indít az országgyűlési választáson. De azt is érdemes megjegyezni, hogy az ő fővárosi listájukon bőven van tartalék ember, ahogy a DK-MSZP-Párbeszéd 2024-es listája is elég hosszúra nyúlt ahhoz, hogy ne okozzon nekik gondolt bármilyen csere. De még a 3-3 mandátumot szerzett Kutyapárt és Vitézy Dávid formációja is több jelöltet tett listára, mint a Tisza.

Mindenesetre küldtünk kérdéseket a Tisza Pártnak is. Többek közt arra voltunk kíváncsiak:

miért indulnak olyan jelöltek az előválasztásukon, akik már képviselőként dolgoznak a Fővárosi Közgyűlésben?

helyi szinten voltak-e más alkalmas jelentkezők, akik Pest megye 3-as választókerületében vagy Bács-Kiskun megye 5-ös választókerületében indultak volna azok helyett (Bujdosó Andrea, illetve Orbán Árpád), akik már mandátumot szereztek a Fővárosi Közgyűlésben?

miért esett a választás Bujdosó Andreára, Orbán Árpádra és Porcher Áronra az adott körzetekben?

amennyiben hármuk közül bárki eljut a hivatalos jelöltségig, akkor hogyan tudja a kampányidőszakban ellátni a feladatait a Fővárosi Közgyűlésben?

amennyiben nem lesznek jelöltek az érintettek, részt vesznek-e az országgyűlési kampányban?

számolnak-e azzal, hogy mindhárom képviselő országgyűlési mandátumhoz jut (akár egyéni, akár listás helyről), és ha igen, hogyan pótolják őket a Fővárosi Közgyűlésben?

Ha válaszolnak a kérdéseinkre, a cikket természetesen frissítjük.