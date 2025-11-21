Tízcentis hó Dobogókőn, országos havazás jöhet a hétvégén

Dobogókőn péntek reggelre már 10-12 centis hó fogadta a kirándulókat, és bár a napközbeni pluszok miatt ez gyorsan elkezdett olvadni, az előrejelzés szerint a hétvégén országosan is, nagy területeken alakulhat ki hóréteg.

Éjjel és szombaton már nagyobb területen van erre esély, írja az országos Meteorológiai Szolgálat, az Északi-középhegységben pedig vastagabb hótakaró is kialakulhat.

Dobogókői látvány péntek délelőtt. Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3 fok között alakul. A legmagasabb nappali pedig szombaton -1 és +5 fok között valószínű. Szombatra egy újabb kiterjedt csapadékzóna érkezik, és síkvidéken is nagyobb területen válthatja az esőt havas eső, tapadó hó. Erre a legkisebb esély a Tiszántúlon van, 300-400 m fölött viszont vastagabb hótakaró is kialakulhat, helyenként akár a 10-15 cm-t is meghaladhatja a lehulló hó mennyisége.

Szombat délutántól dél felől aztán megint egy újabb kiterjedt csapadékzóna érkezik, a halmazállapot ekkor már a Tiszántúl egy részének kivételével havazásnak ígérkezik. A vasárnap reggelig lehulló friss hó mennyisége akár nagyobb területen is 1-6 cm között alakulhat, lokálisan ennél jóval több is lehet. Kiterjedt, 5 cm-t meghaladó friss hórétegre nagyobb esély az Északi-középhegységben van. A csapadék mellett ugyanakkor erősebb szélre is kell számítani, a széllökések szombaton lesznek erősebbek.