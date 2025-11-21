Trump szerint a demokrata politikusok katonáknak címzett üzenete lázító magatartás, ami akár halállal is büntethető

Donald Trump elnök „halállal büntetendő lázító magatartással” vádolt meg hat demokrata törvényhozót, miután azok olyan videót tettek közzé, amiben arra kérik az amerikai katonákat, hogy tagadják meg a jogellenes parancsok végrehajtását.

„Ez nagyon rossz és veszélyes az országunkra. A szavaikat nem szabad szó nélkül hagyni. LÁZÍTÓ MAGATARTÁS ÁRULÓKTÓL!!! LECSUKNI ŐKET???”

– írta Trump a közösségi médiában.

Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

A törvényhozók – akik korábban mind szolgáltak a hadseregben vagy a hírszerzésben – azt üzenték, hogy Trump kijelentései veszélyesek, és gyakorlatilag megválasztott vezetők elleni fenyegetéseknek minősülnek. „Semmilyen fenyegetés vagy megfélemlítés nem téríthet el bennünket a kötelességünktől” – írták közös közleményükben. A videót Elissa Slotkin michigani szenátor osztotta meg. A felvételen Mark Kelly arizonai szenátor és több képviselő szerepel: Chris DeLuzio Pennsylvaniából, Maggie Goodlander New Hampshire-ből, Chrissy Houlahan Pennsylvaniából és Jason Crow Coloradóból.

Kelly, aki a haditengerészetnél szolgált és volt űrhajós, így fogalmaz: „A törvény világos. Az illegális parancsot meg lehet tagadni. Senki sem köteles végrehajtani olyan utasítást, ami sérti a törvényt vagy az alkotmányt.” A képviselők szerint a jelenlegi kormányzat a katonákat és a hírszerzés dolgozóit fordítja az amerikai állampolgárok ellen. „Ahogy mi is, önök is esküt tettek az Alkotmány védelmére. A fenyegetések ma nemcsak külföldről, hanem belföldről is érkeznek” – mondják a videóban.

Trump csütörtök reggel több üzenetben reagált a saját közösségi oldalán: „Ezt hívják LÁZÍTÓ MAGATARTÁSNAK. Ezeket az árulókat le kell tartóztatni és bíróság elé kell állítani. Ha a szavaikat annyiban hagyjuk, nem lesz országunk!" – írta egyik bejegyzésében. Egy másikban megismételte: „Nagyon rossz és veszélyes az országunkra. LÁZÍTÓ VISELKEDÉS ÁRULÓKTÓL!!! LECSUKNI ŐKET???” Egy harmadik posztban pedig azt írta:

„LÁZÍTÓ MAGATARTÁS, HALÁLLAL BÜNTETHETŐ!”

Trump megosztott egy olyan bejegyzést is, amiben ezt írták: „AKASSZUK FEL ŐKET, GEORGE WASHINGTON IS EZT TENNÉ!”

A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt csütörtökön visszautasította, hogy Trump a kongresszusi képviselők kivégzésére célzott volna. Szerinte a média figyelmen kívül hagyja, hogy a demokraták a katonákat arra buzdították, hogy ne kövessék a „jogszerű parancsokat”. Amikor rákérdeztek, hogy Trump „ki akarja-e végeztetni” a képviselőket, Leavitt határozottan azt válaszolta: „nem”. Majd hozzátette: „A katonák parancsmegtagadásra buzdítása törvénybe ütközhet.”

A képviselőház vezetése közölte, hogy a Capitoliumi Rendőrséggel együttműködve gondoskodnak a törvényhozók és családjaik védelméről. Hakeem Jeffries demokrata frakcióvezető szerint Trumpnak vissza kell vonnia az erőszakos retorikát, mielőtt valakinek baja esik. Mike Johnson republikánus házelnök viszont megvédte Trumpot. Szerinte az elnök csak „a lázadás fogalmát pontosította”, a demokraták videóját pedig „nagyon veszélyesnek” nevezte. Azt mondta: az igazságügyi minisztérium és a Pentagon vizsgálni fogja az ügyet. (BBC)